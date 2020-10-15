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Трагедия под Черновцами: годовалый малыш погиб в собственном доме

Черновицкая область, Четверг 15 октября 2020 15:09
Трагедия под Черновцами: годовалый малыш погиб в собственном доме
На Буковине ребенка убил комод (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Маленький мальчик смог опрокинуть на себя комод, который его убил

В Черновицкой области произошла жуткая трагедия. Годовалый мальчик уронил на себя комод и погиб. Врачи помочь ребенку уже не смогли.

Инцидент произошел в селе Топоровцы Новоселицкого района Черновицкой области 13 октября. Годовалый мальчик каким-то образом смог опрокинуть на себя тяжелый комод. От полученных ран малыш скончался на месте происшествия. Об этом журналистам издания IA ACC сообщили в отделе коммуникации национальной полиции в Черновицкой области.

"Ребенок погиб на месте. Полицейские открыли производство по части 1 статьи 115 УК с пометкой "несчастный случай", - говорится в сообщении правоохранительных органов.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства гибели ребенка. Где в момент трагедии находились родители малыша, не сообщается.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Ровно при странных обстоятельствах погиб 17-летний подросток. Его тело обнаружили недалеко от дома, на остановке городского транспорта. По версии полиции, могло произойти убийство по неосторожности.

Также мы рассказывали о том, что в Одессе пьяная женщина с новорожденным ребенком устроила жуткий переполох на улице. Она вместе с коляской бросалась под колеса автомобилей на оживленной дороге. На всех, кто пытался ее остановить, женщина бросалась с кулаками и сильно ругалась нецензурно.

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Новости Украины Жизнь трагедиясмерть ребенка

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