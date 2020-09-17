Такое предусмотреть нельзя: под Ровно при загадочных обстоятельствах погиб подросток

Под Ровно погиб 17-летний парень (коллаж РБК-Украина)

В полиции заявили об убийстве по неосторожности

Под Ровно погиб при странных обстоятельствах 17-летний юноша, который катался на велосипеде недалеко от дома. Тело подростка без признаков жизни обнаружили около остановки поздно вечером.

Сначала жители села считали, что трагедия произошла из-за несчастного случая и подросток мог упасть с байка и удариться головой. Однако позже выяснилось, что это было непреднамеренное убийство. Об этом говорится в сюжете ТСН.

В полиции заявили, что смерть наступила не от падения с велосипеда, а от телесных повреждений, нанесенных другим парнем.

Так, возле остановки, где проезжал Сергей Билогурый, была компания из 7 ребят. Один из них - 15-летний подросток из соседнего села - толкнул велосипедиста. Якобы из-за того, что тот ему что-то сказал.

Мать погибшего не верит, что сын скончался по причине только одной потасовки: "Ну нельзя так толкнуть, что у него с обеих сторон гематома".

По словам руководителя отделения Ровенского отдела полиции Вадима Артюховича, показания всех свидетелей и участников трагического происшествия отличаются: одни говорят, что юноша после падения уже не поднимался, другие рассказывают, что вставал.

Как оказалось, один из ребят на остановке взял велосипед Сергея и швырнул на лежащего на земле травмированного парня, который пытался подняться.

Свой поступок Виталий объяснить не смог, но божится, что никак не мог нанести байком смертельный удар.

Также молодой человек заверил, что пытался оказать пострадавшему первую помощь до приезда "скорой" и хотел откачать.

"Я в конце как нажал, то я ему наверное ребра поломал", - говорит он.

После ЧП полиция и чиновники хотят проводить лекции в школах, чтобы предупреждать подобные происшествия.

"Видите, такие случаи никто предусмотреть не может", - отметила руководитель службы по делам детей Шпановского сельсовета Ольга Пьяная.

В полиции квалифицируют преступление как убийство по неосторожности. К ответственности за это привлекают граждан с 14 лет. Наказание предусматривает до 5 лет заключения. Подозрение подростку объявят после выяснения всех деталей и обстоятельств происшествия.

Видео: Под Ровно расследуют странную гибель 17-летнего парня

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