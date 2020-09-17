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В Одессе горе-мать с грудничком бросалась под автомобили: ругалась матом и дралась

Одесса, Четверг 17 сентября 2020 13:43
В Одессе горе-мать с грудничком бросалась под автомобили: ругалась матом и дралась
В Одессой задержали пьяную горе-мать (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Одессе заметили пьяную женщину с грудничком

В Одессе задержали горе-мать, которая отличилась неадекватным поведением. Женщина была с коляской на дороге с оживленным движением. В коляске находился четырехмесячный малыш. Инцидент произошел на улице Академика Королева.

Как сообщает полиция Одесской области, женщина была нетрезвая, от нее чувствовался сильный запах алкоголя. Неравнодушные люди вызвали полицию, так как женщина почти бросалась под автомобили с коляской.

Патрульные прибыв на место, обнаружили гражданку, которая подходила под описание заявителей. В коляске она везла 4-месячного мальчика. На вопрос патрульных куда она направляется, в ответ услышали ругань и мат.

Также она вела себя агрессивно и бросалась в драку. От женщины было слышно резкий запах алкоголя. Патрульные установили личность гражданки, связались с ее подругой и попросили немедленно приехать.

Потом малыша передали подруге. 36-летнюю мать доставили в отделение полиции. В дальнейшем ею будут заниматься работники ювенальной превенции.

В Одессе горе-мать с грудничком бросалась под автомобили: ругалась матом и драласьВ Одессе заметили пьяную горе-мать (фото: facebook.com/odesapolice)

Как мы ранее писали, в Чернигове едва не погиб четырехлетний ребенок. Его спасли неравнодушные прохожие, которые обнаружили мальчика ночью на улице.

А также рассказывали о том, что под Киевом горе-мать бросила годовалого малыша в лесу ради грибов.

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