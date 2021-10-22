В трагедии на съемках фильма с Болдуином найден мистический след

Как реквизит мог стать причиной смерти 42-летней Хатчинс и ранения режиссера Джоуэла Соузы - никто не может объяснить. Даже самые опытные эксперты не находят слов.

Алек Болдуин застрелил оператора-украинку Галину Хатчинс во время съемок фильма "Ржавчина". На данный момент офис шерифа Нью-Мексико никому не выдвигал обвинений в связи с трагедией. Но сам 63-летний голливудский актер и без того убит горем... Есть уже фото, на которых запечатлены переживания звезды .

Однако в сети уже узрели мистический след в ненамеренном убийстве человека Болдуином на съемках. Об этом читайте далее в материале Styler .

В чем же мистика?

Как известно, Алек Болдуин играет не только главную роль в вестерне - известного преступника Харланда Раста (rust - с английского "ржавчина"), за голову которого назначена солидная награда, но также числится в списке продюсеров картины.

Но внимания заслуживают другие детали фильма.

Так, по сюжету картины герой Болдуина хочет спасти от смерти своего 13-летнего внука, которого осуждают к повешению из-за... ненамеренного убийства.

Тема ненамеренного убийства в фильме и реальное ненамеренное убийство на съемочной площадке заставили думать некоторых юзеров, что Болдуин и Ко навлекли на себя беду.

Алек Болдуин на съемках "Ржавчины" (фото: instagram.com/alecbaldwininsta)

Конечно, данная теория маловероятна, ведь это, скорее всего, лишь печальное совпадение. Однако комментаторы на различных ресурсах все равно ссылаются на подобные случаи в истории, когда "игры в смерть" реально приводили к гибели.

Например, культовый актер Анатолий Папанов через несколько дней после съемок в фильме "Холодное лето 53-го", где его герой погиб, решил принять дома холодный душ. И во время купания у 64-летнего актера отказало сердце.

Это лишь один из подобных случаев, когда актеры или члены съемочной группы "навлекли на себя проклятие". Поэтому людям, верящим в мистику, действительно есть что пообсуждать после одной из самых громких голливудских трагедий за последнее время.

Кроме того, юзеры вспомнили твит Алека, который он сделал в 2017 году, комментируя стрельбу полицейского в подозреваемого на Хантингтон-Бич.

"Интересно, каково это - нечаянно убить кого-то", - написал тогда актер.

Скриншот (twitter.com/AlecBaldwln____)

Добавим, что процесс производства фильма, который снимали возле Санта-Фе, штат Нью-Мексик, остановлен. Когда работа над "Ржавчиной" продолжится - неизвестно.

В фильме кроме Болдуина снимаются также Трэвис Фиммел, Френсис Фишер, Брэйди Нун и Дженсен Эклс. Последний прославился после роли в популярном сериале "Сверхъестественное".

Алек Болдуин на съемках "Ржавчины" (фото: instagram.com/alecbaldwininsta)