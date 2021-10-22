Алек Болдуин убил украинку: что пишут американские СМИ о трагедии

Голливудский актер Алек Болдуин застрелил на съемках фильма "Ржавчина" оператора-украинку . По предварительным данным, трагедия произошла из-за сбоя реквизитной винтовки. Эта новость рано утром, 22 октября, облетела все украинские и зарубежные СМИ.

Что пишут о трагедии с Болдуином в американской прессе – читайте ниже.

Жертвой выстрела стала 42-летняя украинка Галина Хатчинс. Она выросла в Украине, и уже много лет живет в США.

По данным издания Reuters, убийство оператора на данный момент рассматривают как несчастный случай. Болдуин выстрелил из винтовки во время съемок и пуля попала в оператора. Также ранен еще один человек. Как отметили представители актера, произошла осечка винтовочного ружья с холостыми патронами.

Галину Хатчинс вертолетом доставили в больницу очень быстро, но спасти ее медикам не удалось.

В полиции сообщили, что обвинения Алеку Болдуину пока не предъявляли. Его уже опросили и отпустили домой. Сейчас ведется расследование и допрос свидетелей.

Сам же 63-летний голливудский актер в шоке от того, что произошло. Очевидцы трагедии рассказали, что он после случившегося был обезумевшим и плакал.

Производство фильма приостановили на неопределенный срок. Известно, что Болдуин был продюсером, сценаристом фильма "Ржавчина" и играл там главную роль.

Что известно о жертвах

Галина Хатчинс

Фото: Галина Хатчинс (Getty Images)

42-летняя Галина Хатчинс – оператор-постановщик. Она выросла в Украине в семье венного. Родилась она и провела ранее детство на военной базе за Полярным кругом.

В Киевском национальном университете она получила диплом магистра на факультете международной журналистики. Работала документалистом в Великобритании.

В 2015 году окончила Американский институт кино и начала работать оператором-постановщиком. В 2019 году ее назвали Восходящей звездой.

Жила Хатчинс в Лос-Анжелесе с мужем и сыном, 2013 года рождения. В США она была очень известна, в социальных сетях ее уже начали оплакивать друзья и коллеги.

Джоэл Соуза

Фото: Джоэл Соуза (imdb.com)

Американский режиссер и сценарист из Сан-Франциско. Он снял драму "Краун Вик" в 2019 году, комедию "Рождественская торговля" и ранее уже работал с Болдуином.

Травму на съемочной площадке он получил не очень тяжелую. Медики не разглашают информацию о его состоянии, но есть данные, что ему оказали первую помощь и отпустили домой.