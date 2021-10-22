У трагедії на зйомках фільму з Болдуїном знайдений містичний слід

Як реквізит міг стати причиною смерті 42-річної Гатчинс і поранення режисера Джоуела Соузи - ніхто не може пояснити. Навіть найдосвідченіші експерти не знаходять слів.

Алек Болдуїн застрелив оператора-українку Галину Гатчинс під час зйомок фільму "Іржа". На даний момент офіс шерифа Нью-Мексико нікому не висував звинувачень у зв'язку з трагедією. Але сам 63-річний голлівудський актор і без того убитий горем... Є вже фото, на яких відображені переживання зірки .

Однак в мережі вже побачили містичний слід в ненавмисному вбивстві людини Болдуїном на зйомках. Про це читайте далі в матеріалі Styler .

У чому ж містика?

Як відомо, Алек Болдуїн грає не тільки головну роль у вестерні - відомого злочинця Харланда Раста (rust - з англійської "іржа"), за голову якого призначена солідна нагорода, але також числиться в списку продюсерів картини.

Але уваги заслуговують інші деталі фільму.

Так, за сюжетом картини герой Болдуїна хоче врятувати від смерті свого 13-річного онука, якого засуджують до повішення через... ненавмисне вбивство.

Тема ненавмисного вбивства у фільмі і реальне ненавмисне вбивство на знімальному майданчику змусили думати деяких юзерів, що Болдуїн і Ко накликали на себе біду.

Алек Болдуїн на зйомках "іржі" (фото: instagram.com/alecbaldwininsta)

Звичайно, дана теорія малоймовірна, адже це, швидше за все, лише сумний збіг. Однак коментатори на різних ресурсах все одно посилаються на подібні випадки в історії, коли "ігри в смерть" реально приводили до загибелі.

Наприклад, культовий актор Анатолій Папанов через кілька днів після зйомок у фільмі "Холодне літо 53-го", де його герой загинув, вирішив прийняти вдома холодний душ. І під час купання у 64-річного актора відмовило серце.

Це лише один з подібних випадків, коли актори або члени знімальної групи "накликали на себе прокляття". Тому людям, які вірять в містику, дійсно є що пообговорювати після однієї з найгучніших голлівудських трагедій за останній час.

Крім того, користувачі згадали твіт Алека, який він зробив у 2017 році, коментуючи стрілянину поліцейського в підозрюваного на Гантінгтон-Біч.

"Цікаво, як це - ненавмисно вбити когось", - написав тоді актор.

Скріншот (twitter.com/AlecBaldwln____)

Додамо, що процес виробництва фільму, який знімали біля Санта-Фе, штат Нью-Мексико, зупинений. Коли робота над "Іржею" продовжиться - невідомо.

У фільмі крім Болдуїна знімаються також Тревіс Фіммел, Френсіс Фішер, Брейді Нун і Дженсен Еклс. Останній прославився після ролі в популярному серіалі "Надприродне".

Алек Болдуїн на зйомках "Іржі" (фото: instagram.com/alecbaldwininsta)