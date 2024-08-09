"Той день обов'язково настане": Вакарчук з топ-зірками переспівав знаменитий хіт ОЕ (відео)

Чому до пісні долучилися саме KOLA, Jerry Heil, YAKTAK і SHUMEI?

За словами лідера ОЕ, при виборі саме цих артистів вони орієнтувалися на певний критерій.

“Було бажання заспівати з тими виконавцями, які в буквальному сенсі народилися або в часи, коли створювався Океан Ельзи, або після того, тобто є ровесниками групи", - пояснює Вакарчук.

Океан Ельзи, YAKTAK, KOLA, SHUMEI і Jerry Heil переспівали “Той день" (фото: Вікторія Квітка)

Разом з тим фронтмену "океанів” хотілося, щоб це були музиканти, у кожного з яких є свої досягнення у музичному житті і власний доробок, а також щоб “голоси і стилістика мали би пасувати до цієї пісні”.

Поза тим культові музиканти не обмежувалися власними стилями виконавців.

“Впевнений, що більш важливо, що всі вони обдаровані люди, які відчувають музику. Кожен з них має свій абсолютно беззаперечний талант. З ними було насправді легко працювати і це була справжня творча колаборація", - говорить Святослав.

Океан Ельзи, YAKTAK, KOLA, SHUMEI і Jerry Heil переспівали “Той день" (фото: Вікторія Квітка)

Чому для переспіву вибрано саме "Той день"?

Так само як і склад виконавців, вибір самої композиції теж був невипадковим.

Як відомо, в середині жовтня ОЕ виповнюється 30 років. Цей особливий для день ОЕ пропонують провести разом з ними на концертах, які відбудуться у київському Палаці спорту 11 та 12 жовтня. Виступи Вакарчук і Ко назвали “Океан Ельзи. 30 років - Той день!”

“Саме ця багатозначна назва повністю відповідає і самому духу нашої дати, і духу часу, в якому ми живемо. Вдома за піаніно я створив цю повільну версію, і подумав, що було б добре заспівати її з іншими виконавцями", - коментує лідер “океанів".

Йому хотілось, “щоб для кожного українця вона резонувала саме з тим Днем на який ми всі очікуємо”.

“Кожен з нас розуміє про який день насправді ця пісня сьогодні - наш День Перемоги. Це стало таким тригером. Переспівувати пісню в оригінальній версії не бачу сенсу, вона є, існує, ми її збираємося виконувати на концертах, а в цьому випадку хотілося зробити щось абсолютно нове", - додає Вакарчук.

Святослав Вакарчук (фото: Вікторія Квітка)

Цікаві факти про кліп на "Той день (ОЕ30 edition)"

Кліп, режисером якого став Юра Катинський, на пісню було знято липневого спекотного дня в самому серці Києва, на вулиці Заньковецької.

Це був саме той день, коли всі виконавці зібрались разом у невеликому просторі атмосферної київської квартири, яка перетворилась на окремий світ, де “живе музика, надія і віра у наш Той День"..

“Ми спеціально затисли усіх героїв кліпу стінами однієї локації. Цей відео перформанс побудований на протилежностях, тому тиснява самотньої квартири змінюється свіжим повітрям і простором, а виснаження та обмеження - вірою в те, що ніч мине і почнеться новий день. Той День, в якому в нашому небі над Києвом, Харковом, Одесою, усією Україною, ми знову побачимо пасажирські літаки", - говорить кліпмейкер.

Що відомо про альбом "Янанебібув"

Альбом "Янанебібув" - другий студійний альбом ОЕ, що був виданий у лютому 2000 року. Ця платівка вважається справжньою класикою українського року, пісні з якої досі звучить актуально.

Альбом мав значний вплив на розвиток української музичної індустрії. Він став одним із найуспішніших альбомів українського гурту і сприяв популяризації української музики в цілому.

Багато пісень з "Янанебібув" стали справжніми народними хітами і досі мають велику популярність. Серед них: "Коли тебе нема", "Відпусти", "Сосни", “Фіалки" та інші.

“Коли на концерті барабани вступають, мені аж мурашки по шкірі. Хоча насправді нічого такого не планувалося. Звичайна пісня була. Що називається, вдало зробили. Я теж її придумав в студії. Слова “той день” я придумав, тому що вони красиво співалися", - говорив свого часу про оригінальну версію пісні “Той день" сам Вакарчук.