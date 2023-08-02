Товари першої необхідності. Що треба купити вже зараз на випадок блекауту чи ядерної катастрофи

Попри літо, тепло і сезон відпусток уже зараз слід задуматись, чи маєте ви достатні запаси товарів першої необхідності на випадок надзвичайних ситуацій. Адже війна триває і ворог не спить.

Про те, що потрібно мати під рукою на випадок блекауту чи ядерної катастрофи, читайте далі в матеріалі Styler .

Продукти

Роблячи запаси необхідно взяти до уваги кількість членів родини та не набирати зайвого. У магазині варто купити ті продукти, які зберігаються довго і не псуються без холодильника:

хліб (для тривалого зберігання з нього варто зробити сухарі)

хлібці

цукор

сіль

сухе галетне печиво (з начинкою та без)

крупи (кілька кілограмів рису, гречки, вівсянки, пшона, перловки, бобових тощо)

консервацію (огірки, помідори, квашену капусту і т. п.)

консерви (м'ясні та рибні)

супи та каші швидкого приготування

вакуумоване в'ялене м'ясо

згущене молоко

смаколики для дітей у герметичних упаковках

Для перекусу в укритті підійдуть також: горіхи, поживні батончики, цукерки, сухофрукти, насіння.

Якщо в родині є маленька дитина, слід не забути про запас дитячого харчування.

Вода

В умовах війни у вас під рукою завжди мають бути запаси води - технічної та питної. Об'єм необхідно розраховувати з огляду на потреби всіх членів родини.

В середньому на одну особу на добу рекомендують підготувати близько 20 л води. Із них 3 л - питна вода без газу.

Зберігати воду необхідно у прохолодному, темному місці (уникаючи потрапляння прямих сонячних променів).

Якщо технічну воду ви набираєте з-під крана чи з колонки, зберігати її під кришками радять не довше двох тижнів.

Аптечка

Укомплектувати аптечку потрібно відповідно до індивідуальних потреб родини чи окремих її членів (вона має містити всі ліки, які та чи інша особа приймає регулярно). Крім цього аптечка має містити:

серветки стерильні марлеві

маски медичні одноразові

рукавички нестерильні (нітрилові або вінілові, не припудрені, необхідного розміру)

атравматичні ножиці для розрізання одягу чи взуття

бинт марлевий стерильний та нестерильний (різних розмірів)

бинт еластичний (різних розмірів)

гідрогелеву протиопікову пов'язку/бинт

пластирі бактерицидні (різних розмірів)

лейкопластир на нетканій основі (довжиною 3-5 м, шириною 3-5 см)

термометр (не ртутний, у захисному футлярі)

термоковдру на поліетиленовій основі

медичний спирт

антисептики (один на водній основі, один - спиртовий)

йод або калій йодид (для захисту організму від радіації)

активоване вугілля

препарати від отруєння (Атоксіл, Ентеросгель тощо)

ліки від діареї (Лоперамід, Імодіум, Фталазол)

засоби від алергії

гормональну мазь (на випадок укусів комах чи контактів з отруйними рослинами, що супроводжуються свербежем)

заспокійливі препарати (Атаракс, Гліцин, Валеріана)

жарознижуючі препарати для дорослих і дітей (Нурофен, Ібупрофен, Вольтарен)

парацетамол

противірусні препарати

антибіотики широкого спектру дії

вітаміни групи В

мазь від ударів (Диклофенак, Дип Риліф)

ліки для нормалізації тиску, особливо для гіпертоніків (Каптопрес, Фармадипін)

засоби для зупинки кровотечі (Гемаксам, Гордокс, Амінокапронова кислота)

пакет перев'язувальний індивідуальний стерильний з еластичним компресійним компонентом першої допомоги із захисною вологостійкою оболонкою (типу "Ізраїльський бандаж")

плівку (клапан) для проведення штучної вентиляції легень

гіпотермічний пакет

пов'язку (щиток) на око

скотч армований

маркер водостійкий (для нанесення інформації)

таблетки для знезараження води (для дезінфекції індивідуальних запасів води з неперевірених джерел)

Людям з артеріальною гіпертензією та/або цукровим діабетом рекомендовано скласти до аптечки тонометр та глюкометр (із запасом тест-смужок та елементів живлення за необхідності).

Засоби особистої гігієни

Збираючи засоби особистої гігієни слід попіклуватись про кожного члена родини та їхні потреби:

серветки сухі та вологі

ватні палички та диски

зубні щітки та пасти

рідке та звичайне мило

гігієнічні прокладки

памперси для дітей/дорослих (за потреби)

туалетний папір

Одяг та взуття

Зібрати одяг і взуття - не менш важливо, ніж їжу чи ліки. У бомбосховищах зазвичай холодно, вогко та брудно. Пам'ятаючи про це підготуйте для себе та близьких:

кілька комплектів спідньої білизни та шкарпеток

термобілизну

флісові кофти

цупкі штани

светри

шапки, шарфи, рукавички

куртки

зручне та міцне взуття

Інші речі першої необхідності

Всі документи слід зберігати в одному місці в непромокаючій упаковці:

паспорти громадянина України

ідентифікаційні коди

свідоцтва про народження

свідоцтво про одруження

закордонні паспорти

військові квитки

документи на нерухомість (разом із ключами)

документи на машину (разом із ключами)

оригінали страхових полісів (якщо є)

медичні картки

Під рукою завжди мають бути також:

заряджені павербанки та зарядки для телефонів

сірники та запальнички

міцні нитки та голки

альтернативні засоби освітлення (свічки, лампи, ліхтарі)

батарейки

каремати, спальні мішки, ковдри, подушки

грілки

металевий (пластиковий) посуд і столове приладдя

мультитул (інструмент, що поєднує в собі ніж, шило, викрутку, ножиці тощо)

На випадок довготривалого блекауту варто підготувати також, якщо є можливість:

автомобільний акумулятор

джерело (блок) безперебійного живлення (ДБЖ або UPS)

світлодіодну (LED) стрічку

джерело освітлення на сонячних батареях

портативний радіоприймач на батарейках (акумуляторах)

Насамкінець не забувайте про дозвілля, особливо якщо маєте дітей. Підготуйте кілька цікавих книжок, дрібних ігор (карти, доміно тощо), папір, ручки, олівці. Продумайте, чим зможете розважити себе й оточуючих, аби зберегти не тільки фізичне, але й моральне здоров'я.