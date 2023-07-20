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Чи загрожує Україні новий блекаут через удари РФ: оцінка експерта

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Київ, Четвер 20 липня 2023 13:25
Чи загрожує Україні новий блекаут через удари РФ: оцінка експерта Фото: експерт оцінив, чи загрожує Україні новий блекаут (Getty Images)
Автор: Юрій Дощатов, Наталія Юрченко

Ситуація з електроенергією цієї осені та зими можу бути складнішою, ніж торік. Проте ймовірність нового блекауту в Україні мінімальна.

Про це розповів директор центру "Психея" Генадій Рябцев для матеріалу РБК-Україна "Знову графіки та генератори? Чого українцям чекати восени у випадку нових атак по енергетиці".

На думку експерта, у разі нових масових атак російських окупантів на енергетичну систему ситуація буде складною, але масштабного блекауту не очікується.

"Ймовірність повного блекауту в Україні буде надзвичайно низькою. Навіть потужні атаки РФ на критичну енергетичну інфраструктуру не здатні призвести до повного і тривалого вимкнення її для більшості споживачів”, - зазначив Рябцев.

Він пояснив, що зараз енергосистема України не така надійна, як торік, енергетичний баланс хиткий, а резервних потужностей порівняно з минулим роком, не так багато.

При цьому зазначається, що звичайні українці і промисловість вже фактично підготувалися до опалювального сезону, придбавши прилади для альтернативної генерації. Мова йде про зарядні станції, генератори тощо.

Ситуація зі світлом в Україні

Варто зазначити, що після зимового періоду та масових атак Росії ситуація зі світлом в Україні стабілізувалася. Енергетики не вводять відключень світла, а перебої бувають у прифронтових регіонах, які страждають від обстрілів.

Проте енергетики зазначають, що навантаження на енергосистему зростає під час спеки. Але поки відключення світла вводить не планують, хоч українців закликають заощаджувати, особливо у вечірній період.

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