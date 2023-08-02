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Товары первой необходимости. Что нужно купить уже сейчас на случай блекаута или ядерной катастрофы

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Украина, Среда 02 августа 2023 09:00
Товары первой необходимости. Что нужно купить уже сейчас на случай блекаута или ядерной катастрофы Подготовиться к вероятным блекаутам и холодам стоит уже сейчас (фото: РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Несмотря на лето, тепло и сезон отпусков уже сейчас следует задуматься, есть ли у вас достаточные запасы товаров первой необходимости на случай чрезвычайных ситуаций. Ведь война продолжается и враг не спит.

О том, что нужно иметь под рукой на случай блекаута или ядерной катастрофы, читайте в материале Styler .

Продукты

Делая запасы, необходимо принять во внимание количество членов семьи и не набирать лишнего. В магазине стоит купить те продукты, которые хранятся долго и не портятся без холодильника:

  • хлеб (для длительного хранения из него следует сделать сухари)
  • хлебцы
  • сахар
  • соль
  • сухое галетное печенье (с начинкой и без)
  • крупы (несколько килограммов риса, гречки, овсянки, пшена, перловки, бобовых и т. п.)
  • консервацию (огурцы, помидоры, квашеную капусту и т. п.)
  • консервы (мясные и рыбные)
  • супы и каши быстрого приготовления
  • вакуумированное вяленое мясо
  • сгущенное молоко
  • вкусняшки для детей в герметичных упаковках

Для перекуса в укрытии подойдут также орехи, питательные батончики, конфеты, сухофрукты, семена.

Если в семье есть маленький ребенок, следует не забыть про запас детского питания.

Вода

В условиях войны у вас под рукой всегда должны быть запасы воды - технической и питьевой. Объем необходимо рассчитывать с учетом потребностей всех членов семьи.

В среднем на одного человека в сутки рекомендуют подготовить около 20 л воды. Из них 3 л - питьевая вода без газа.

Хранить воду необходимо в прохладном темном месте (избегая попадания прямых солнечных лучей).

Если техническую воду вы набираете из-под крана или колонки, хранить ее под крышками советуют не дольше двух недель.

Аптечка

Укомплектовать аптечку нужно в соответствии с индивидуальными потребностями семьи или отдельных ее членов (она должна содержать все лекарства, которые тот или иной человек принимает регулярно). Кроме этого аптечка должна содержать:

  • салфетки стерильные марлевые
  • маски медицинские одноразовые
  • перчатки нестерильные (нитриловые или виниловые, не припудренные, нужного размера)
  • атравматические ножницы для разрезания одежды или обуви
  • бинт марлевый стерильный и нестерильный (разных размеров)
  • бинт эластичный (разных размеров)
  • гидрогелевую противоожоговую повязку/бинт
  • пластыри бактерицидные (разных размеров)
  • лейкопластырь на нетканой основе (длиной 3-5 м, шириной 3-5 см)
  • термометр (не ртутный, в защитном футляре)
  • термоодеяло на полиэтиленовой основе
  • медицинский спирт
  • антисептики (один на водной основе, один - спиртовой)
  • йод или калий йодид (для защиты организма от радиации)
  • активированный уголь
  • препараты от отравления (Атоксил, Энтеросгель и т. п.)
  • лекарства от диареи (Лоперамид, Имодиум, Фталазол)
  • средства от аллергии
  • гормональную мазь (на случай укусов насекомых или контактов с ядовитыми растениями, сопровождающимися зудом)
  • успокоительные препараты (Атаракс, Глицин, Валериана)
  • жаропонижающие препараты для взрослых и детей (Нурофен, Ибупрофен, Вольтарен)
  • парацетамол
  • противовирусные препараты
  • антибиотики широкого спектра действия
  • витамины группы В
  • мазь от ударов (Диклофенак, Дип Рилиф)
  • лекарства для нормализации давления, особенно для гипертоников (Каптопресс, Фармадипин)
  • средства для остановки кровотечения (Гемаксам, Гордокс, Аминокапроновая кислота)
  • пакет перевязочный индивидуальный стерильный с эластичным компрессионным компонентом первой помощи с защитной влагостойкой оболочкой (типа "Израильский бандаж")
  • пленку (клапан) для проведения искусственной вентиляции легких
  • гипотермический пакет
  • повязку (щиток) на глаз
  • скотч армированный
  • маркер водостойкий (для нанесения информации)
  • таблетки для обеззараживания воды (для дезинфекции индивидуальных запасов воды из непроверенных источников)

Людям с артериальной гипертензией и/или сахарным диабетом рекомендуется сложить в аптечку тонометр и глюкометр (с запасом тест-полосок и элементов питания при необходимости).

Средства личной гигиены

Собирая средства личной гигиены, следует позаботиться о каждом члене семьи и их потребностях:

  • салфетки сухие и влажные
  • ватные палочки и диски
  • зубные щетки и пасты
  • жидкое и обычное мыло
  • гигиенические прокладки
  • памперсы для детей/взрослых (при необходимости)
  • туалетная бумага

Одежда и обувь

Собрать одежду и обувь - не менее важно, чем еду или лекарства. В бомбоубежищах обычно холодно, сыро и грязно. Помня об этом подготовьте для себя и близких:

  • несколько комплектов нижнего белья и носков
  • термобелье
  • флисовые кофты
  • крепкие штаны
  • свитера
  • шапки, шарфы, перчатки
  • куртки
  • удобную и прочную обувь

Другие вещи первой необходимости

Все документы следует хранить в одном месте в непромокаемой упаковке:

  • паспорта гражданина Украины
  • идентификационные коды
  • свидетельства о рождении
  • свидетельство о браке
  • загранпаспорта
  • военные билеты
  • документы на недвижимость (вместе с ключами)
  • документы на машину (вместе с ключами)
  • оригиналы страховых полисов (если есть)
  • медицинские карты

Под рукой всегда должны быть:

  • заряженные павербанки и зарядки для телефонов
  • спички и зажигалки
  • прочные нити и иглы
  • альтернативные средства освещения (свечи, лампы, фонари)
  • батарейки
  • карематы, спальные мешки, одеяла, подушки
  • грелки
  • металлическая (пластиковая) посуда и столовые принадлежности
  • мультитул (инструмент, сочетающий в себе нож, шило, отвертку, ножницы и т. п.)

На случай длительного блекаута следует подготовить также, если есть возможность:

  • автомобильный аккумулятор
  • источник (блок) бесперебойного питания (ИБП или UPS)
  • светодиодную (LED) ленту
  • источник освещения на солнечных батареях
  • портативный радиоприемник на батарейках (аккумуляторах)

В заключение не забывайте о досуге, особенно если у вас есть дети. Подготовьте несколько интересных книг, мелких игр (карты, домино и т. п.), бумагу, ручки, карандаши. Продумайте, чем сможете развлечь себя и окружающих, чтобы сохранить не только физическое, но и нравственное здоровье.

Напомним, ранее мы рассказывали, грозит ли Украине новый блекаут из-за ударов РФ.

Читайте также, чего украинцам ждать осенью в случае новых атак по энергетике.

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