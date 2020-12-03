Тотальный или точечный карантин: Шмыгаль высказался о локдауне под Новый год

Локдаун в Украине на новогодние праздники могут ввести после подведения итогов карантина выходного дня. Ужесточение запретов возможно в конце декабря или уже в начале января.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал в интервью "Корреспонденту".

По его словам, правительство "будет понимать, куда двигаться в конце декабря - начале января" только после анализа, как действовавшие три недели дополнительные ограничения в уик-энды отразились на эпидемиологической ситуации в стране.

"Нам надо подвести итоги карантина выходного дня, чтобы понять его эффективность и составить план действий на конец года. После этого можно будет решить, какие ограничения следует вводить на рождественско-новогодние недели и стоит ли", - объяснил Шмыгаль.

Премьер отметил, что такой вопрос обсуждался на совещании с мэрами городов, а также в диалоге с религиозными организациями и бизнесом.

"Это была не презентация плана действий, это был обмен мнениями относительно того, стоит ли проводить центральные городские "елочки", концерты, другие массовые мероприятия", - заявил он.

Шмыгаль также подчеркнул, что власть рассматривает два возможных сценария относительно карантина.

"Первый - количество больных начнет падать, и все само решится. Но на такой вариант мы не особо надеемся. Больше - возможность управлять ситуацией: либо точечными, или тотальными ограничениями. Если угроза жизни граждан возрастет, то надо вводить локдаун и спасать десятки тысяч", - рассказал он.

Глава Кабмина заявил, что в конце этого года в связи с пандемией "определенные ограничения все же будут".

"Какими они будут - мы как раз сейчас обсуждаем со всеми заинтересованными сторонами", - добавил Шмыгаль.

Как сообщалось, в Кабмине уже определили режим работы детсадов, школ и вузов во время карантина.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что граждан проинформируют об усилении карантина за 7 дней до введения ограничений.