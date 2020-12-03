Тотальний або точковий карантин: Шмигаль висловився про локдаун під Новий рік

Локдаун в Україні на новорічні свята можуть ввести після підбиття підсумків карантину вихідного дня. Посилення заборон можливо наприкінці грудня або вже на початку січня.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів в інтерв'ю "Кореспонденту".

За його словами, уряд "буде розуміти, куди рухатися в кінці грудня - початку січня" тільки після аналізу, як додаткові обмеження у вік-енди, що діяли три тижні, відбилися на епідеміологічній ситуації в країні.

"Нам треба підбити підсумки карантину вихідного дня, щоб зрозуміти його ефективність і скласти план дій на кінець року. Після цього можна буде вирішити, які обмеження варто вводити на різдвяно-новорічні тижні і чи варто", - пояснив Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що таке питання обговорювалося на нараді з мерами міст, а також в діалозі з релігійними організаціями та бізнесом.

"Це була не презентація плану дій, це був обмін думками стосовно того, чи варто проводити центральні міські "ялинки", концерти, інші масові заходи", - заявив він.

Шмигаль також наголосив, що влада розглядає два можливі сценарії щодо карантину.

"Перший - кількість хворих почне падати, і все само вирішиться. Але на такий варіант ми не особливо сподіваємося. Більше - на можливість керувати ситуацією: або точковими, або тотальними обмеженнями. Якщо загроза життю громадян зросте, то треба вводити локдаун і рятувати десятки тисяч", - розповів він.

Глава Кабміну заявив, що наприкінці цього року у зв'язку з пандемією "певні обмеження все ж будуть".

"Якими вони будуть - ми якраз зараз обговорюємо з усіма зацікавленими сторонами", - додав Шмигаль.

Як повідомлялося, у Кабміні вже визначили режим роботи дитсадків, шкіл та вишів під час карантину.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що громадян поінформують про посилення карантину за 7 днів до запровадження обмежень.