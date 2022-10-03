Торт за 5 хвилин без випічки і навіть без міксера: покроковий рецепт

Скріншот відео: Торт без випічки за швидким рецептом

Якщо часу мало, а душа вимагає смачненького, на допомогу завжди прийдуть рецепти "швидких" тортів без випічки.

Рецептом поділилася відома українська блогерка Alina FooDee.