Торт за 5 хвилин без випічки і навіть без міксера: покроковий рецепт
Скріншот відео: Торт без випічки за швидким рецептом
Якщо часу мало, а душа вимагає смачненького, на допомогу завжди прийдуть рецепти "швидких" тортів без випічки.
Рецептом поділилася відома українська блогерка Alina FooDee.
Складові:
- Печиво – 300 г
- Молоко – 0,5 склянки
- Вершковий сир – 250 г
- Згущене молоко – 200 г
- Кокосова стружка – 30-40 г
Покрокове приготування
Змішайте вершковий сир, згущене молоко та кокосову стружку.
Обмокніть пісочне печиво в молоко.
Викладіть у форму шар печива, зверху крем, знову печиво, знову крем.
Посипте зверху кокосовою стружкою. Накрийте харчовою плівкою та поставте в холодильник на 2 години.
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