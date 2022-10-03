Торт за 5 минут без выпечки и даже без миксера: пошаговый рецепт

Если времени мало, а душа требует вкусненького, на помощь всегда придут рецепты "быстрых" тортов без выпечки.

Посыпьте сверху кокосовой стружкой. Накройте пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 2 часа.

Выложите в форму слой печенья, сверху крем, снова печенье, снова крем.

Ранее мы писали, как на самом деле нужно готовить сочники с творогом.

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