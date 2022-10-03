Торт за 5 минут без выпечки и даже без миксера: пошаговый рецепт
Скриншот видео: Торт без выпечки по быстрому рецепту
Если времени мало, а душа требует вкусненького, на помощь всегда придут рецепты "быстрых" тортов без выпечки.
Рецептом поделилась известная украинская блогер Alina FooDee.
Ингредиенты:
- Печенье - 300 г
- Молоко - 0,5 стакана
- Сливочный сыр - 250 г
- Сгущенное молоко - 200 г
- Кокосовая стружка - 30-40 г
Пошаговое приготовление
Смешайте сливочный сыр, сгущенное молоко и кокосовую стружку.
Обмокните песочное печенье в молоко.
Выложите в форму слой печенья, сверху крем, снова печенье, снова крем.
Посыпьте сверху кокосовой стружкой. Накройте пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 2 часа.
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