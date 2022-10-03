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Торт за 5 минут без выпечки и даже без миксера: пошаговый рецепт

Новина українською →
Понедельник 03 октября 2022 08:30
Торт за 5 минут без выпечки и даже без миксера: пошаговый рецепт Скриншот видео: Торт без выпечки по быстрому рецепту
Автор: Светлана Мащенко

Если времени мало, а душа требует вкусненького, на помощь всегда придут рецепты "быстрых" тортов без выпечки.

Рецептом поделилась известная украинская блогер Alina FooDee.

Ингредиенты:

  • Печенье - 300 г
  • Молоко - 0,5 стакана
  • Сливочный сыр - 250 г
  • Сгущенное молоко - 200 г
  • Кокосовая стружка - 30-40 г

Пошаговое приготовление

Смешайте сливочный сыр, сгущенное молоко и кокосовую стружку.

Обмокните песочное печенье в молоко.

Выложите в форму слой печенья, сверху крем, снова печенье, снова крем.

Посыпьте сверху кокосовой стружкой. Накройте пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 2 часа.

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