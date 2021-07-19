"Торгаши" превратили электричку на Одессу в базар: "это по льготе?"

"Вот так едет малинка в Одессу. Электропоезд Вапнярка - Одесса", - подписал он серию фото.
На снимках мы можем наблюдать, как вагоны превратили в базар. Здесь красуется разнообразная тара и ящики для хранения овощей и фруктов. Торговцы ставят все это прямо на пассажирские сидения.
В сети показали поезд в Одессу (фото: facebook.com/groups)
В комментариях пользователи отметили, что в других электричках похожая обстановка.
Электричка - двигатель торговли.
Экологический транспорт.
А білет на перевезення крупногабаритного багажу? Чи це за пільгою.
Раніше був такий потяг Христинівка - Одеса, який я спостерігав в процесі очікування свого ковельського потяга в Вапнярці, коли їхав додому з села. Це до 10 плацкартних вагонів, які приходили в Вапнярку під 2Те10 і далі в хвіст заходив вл 40 для зміни напрямку на Одесу. В період цих маневрів в вагони напаковувались гори ящиків, якихось баулів, скаток, скруток, мішків і всього, що навіть не пролазило в дверні пройоми вагонів і згодом стирчало через усі вікна. Там людей було менше, ніж того всього краму.
В Кривому Розі на привокзальній площі знаходиться великий стихійний базар. А в прилеглих до Каховського водосховища селах розвинуте садівництво і городництво.