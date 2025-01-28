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Топ, високі чоботи і панчохи: Злата Огнєвіч похизувалася стрункою фігурою на спокусливих фото

Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Автор: Катерина Собкова

Популярна українська співачка Злата Огнєвіч, яка нещодавно здивувала "голою" сукнею, цього разу продемонструвала не менш екстравагантний "лук" у мережі.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на публікацію артистки в Instagram.

Новий образ Злати Огнєвіч

"Ох, таку круту команду я зустріла. Команду, з якою можна проявити ще одну жіночу сутність. І я просто повинна показати вам красу, яку ми назнімали", - підписала вона серію фото.

Злата Огнєвіч показала нові фото (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Співачка постала на знімках у досить відвертому образі: чорній спідній білизні, блакитному топі з атласу з бахромою у вигляді тонких ланцюжків, панчохах з підтяжками, а також високих чоботях із вузьким носком.

Огнєвіч у новому образі (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

На знімках співачка показала струнку фігуру і довгі ноги. Також Огнєвіч обрала для фото досить відверті пози, продемонструвавши таким чином свою жіночність.

Співачка знялася у відвертій фотосесії (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Незвичний образ для фото вона також доповнила масивними золотими прикрасами: браслетом на лівій руці, каблучкою на правій, а також сережками.

Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Варто зазначити, що для відвертої зйомки вона віддала перевагу природному макіяжу в нюдових відтінках і легкій укладці у вигляді "хвиль", щоб надати волоссю об'єму і недбалості.

Огнєвіч показала стильні фото в незвичайному луці (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Як відреагували в мережі

Фоловери української артистки тут же почали коментувати її незвичні фото:

  • "Ви неймовірна, ніжна, хвилююча, неперевершена"
  • "Шикарна"
  • "Дуже личить цей образ"
  • "Вогонь"
  • "Дуже красива"
  • "Таємнича і пристрасна, тендітна і неприборкана"
  • "Несподівано, але красиво"
  • "Слів немає"
  • "Боже, яка богиня"
  • "Просто витвір мистецтва"
  • "Неймовірна, яка жіноча енергія".


Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Нагадаємо, Злата Огнєвіч - українська співачка й актриса. Набула широкої популярності завдяки участі в українських музичних конкурсах і шоу. Найбільшу популярність Злата здобула після того, як представляла Україну на міжнародному конкурсі пісні "Євробачення" 2013 року в Мальме (Швеція), де вона посіла 3-тє місце з піснею Gravity.

Крім того, вона відома своєю діяльністю в соціальній сфері, підтримує різні благодійні та культурні ініціативи.

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