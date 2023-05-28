Топ віддалених професій, які можна опанувати за 3 місяці і заробляти пристойні гроші

Через повномасштабне вторгнення змінились "правила гри" на ринку праці. Багато українців втратили роботу, а хтось просто вирішив, що настав час щось змінювати й переходити на віддалені професії.
Про те, які 5 спеціальностей можна швидко опанувати й почати заробляти пристойні суми, пише Instagram.
Найпростіший спосіб швидко увійти в IT - стати тестувальником. Це фахівець, який перевіряє продукт на помилки та збої.
Попит на курси дизайнерів виріс ще під час пандемії. Цікава, творча професія, якій не потрібно довго навчати та працювати можна з будь-якої точки світу.
Це одна з найпоширеніших професій в ІТ, для якої не потрібно ніякої підготовки, крім знайомства з комп'ютером, інтернетом і певними типовими програмами.
Професія добре підійде тим, хто: вміє і любить докладно розбиратися в ситуації, багато спілкуватися з людьми, стежити за новими технологіями, писати лаконічні,
зрозумілі та точні тексти.
Ця професія підійде людям з аналітичним складом розуму та творчою жилкою, тим, кому більше подобається працювати з контентом та цифрами, ніж із людьми. Таргетологу важливо вміти концентруватися на задачі та планомірно підходити до її вирішення.
Отримати перераховані вище спеціальності можна в онлайн-школах або на профільних інтернет-курсах, які проводять професіонали своєї галузі. Тривалість навчання за кожною спеціальністю - 2-3 місяці.
Раніше ми розповідали про те, які професії в Україні мають найвищий попит.
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