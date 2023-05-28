Топ віддалених професій, які можна опанувати за 3 місяці і заробляти пристойні гроші

Тестувальник

Найпростіший спосіб швидко увійти в IT - стати тестувальником. Це фахівець, який перевіряє продукт на помилки та збої.

Веб-дизайнер

Попит на курси дизайнерів виріс ще під час пандемії. Цікава, творча професія, якій не потрібно довго навчати та працювати можна з будь-якої точки світу.

Спеціаліст технічної підтримки

Це одна з найпоширеніших професій в ІТ, для якої не потрібно ніякої підготовки, крім знайомства з комп'ютером, інтернетом і певними типовими програмами.

Системний аналітик

Професія добре підійде тим, хто: вміє і любить докладно розбиратися в ситуації, багато спілкуватися з людьми, стежити за новими технологіями, писати лаконічні,

зрозумілі та точні тексти.

Таргетолог

Ця професія підійде людям з аналітичним складом розуму та творчою жилкою, тим, кому більше подобається працювати з контентом та цифрами, ніж із людьми. Таргетологу важливо вміти концентруватися на задачі та планомірно підходити до її вирішення.

Отримати перераховані вище спеціальності можна в онлайн-школах або на профільних інтернет-курсах, які проводять професіонали своєї галузі. Тривалість навчання за кожною спеціальністю - 2-3 місяці.