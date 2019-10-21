Топ самых громких скандалов "Квартала 95": Гонтарева, Зианджа и другие

"Квартал 95" в последнем выпуске отличился скандальным номером о сгоревшем доме экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. Общественность по-настоящему вскипела из-за вопиющего цинизма организаторов шоу "Вечернего Квартала".

Журналисты, политики, общественные деятели - никто не поддержал "тонкий юмор" сценаристов "Квартала", которые ко всему задействовали в номере известнейший хор имени Григория Веревки.

Стоит отметить, что "Квартал" не в первый раз вляпывается в скандал со своими юмористическими номерами. Самые неоднозначные номера "Вечернего Квартала", вызвавшие резонанс общественности - в материале Styler.

Украина - актриса немецких фильмов для взрослых

В сентябре 2016 года Владимир Зеленский в Юрмале показал скетч, изобразив действующего тогда президента Петра Порошенко.

"Что касается кредитования, то Украина напоминает актрису из немецких фильмов для взрослых. То есть готова принять в любом количестве с любой стороны", - произнес Владимир Зеленский.

Эти слова Зеленскому не раз вспоминали в предвыборной кампании.

Зеленский в "Вечернем Квартале" сравнил Украину с актрисой из немецких фильмов (видео: YouTube/Студия Квартал 95 Online)

Скандал с Зианджей

Хотя Украина и пытается в последние годы поддержать мировую тенденцию толерантности к ЛГБТ-сообществу, "Квартал 95", видимо, не всегда чувствует тренды.

Так, в мае 2018 года, "Вечерний Квартал" сделал довольно жесткую пародию на певицу Зианджу, в прошлом певца Бориса Апреля. "Висит в воздухе или лежит в коробочке", "У меня все впереди, - А я думал позади", "Стоя или сидя", - такие шутки отпускали в сторону певицы-трансгендера.

Пародия на Зианджу в "Вечернем Квартале" (видео: YouTube/Студия Квартал 95 Online)

Но, несмотря на негативную реакцию общественности, Студия "Квартал 95" продолжила буллинг относительно Зианджи в своем проекте "Лига смеха", в декабре этого же года назвав певицу "оно".

Пародия на Зианджу в "Вечернем Квартале" (скрин: YouTube/Студия Квартал 95 Online)

"Горіла хата палала"

Последним, и, пожалуй, самым громким на сегодня скандалом, является песня про поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. Ее со сцены "Вечернего Квартала" исполнил Евгений Кошевой с хором имени Григория Веревки.

"Квартал 95" с песней о Гонтаревой (видео: YouTube/Студия Квартал 95 Online)

К слову, общественность считает, что кварталовцы переступили все рамки дозволенного в песне "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала..." "Следующей будет песня о чьей-то онкологии", - таков посыл сегодняшнего дня.

А ролик с песней, опубликованный "Кварталом 95" 20 октября, набрал рекордное для юмористической студии количество дизлайков. 6,3 тысячи лайков и 34 тысячи дизлайков - по состянию на полдень 21 октября.