Топ-претендент на Оскар 2024. Чому треба подивитися фільм "Зона інтересу"

Причина 1: зіркові відгуки

Режисер іншого фільму про Голокост - "Списку Шиндлера", триразовий лавреат Оскара Стівен Спілберг прокоментував стрічку як "найкращий фільм про Голокост, який він бачив відтоді як зняв свій власний". Він також зазначає, що стрічка виконує важливу роботу у підвищенні усвідомлення, особливо щодо банальності зла.

Шестиразовий номінант на Оскар Альфонсо Куарон назвав "Зону інтересу" найважливішим фільмом цього сторіччя, а зірка саги "Сутінки" Крістен Стюарт назвала її шедевром.

Причина 2: прогнози на Оскар 2024

Профільне видання Entertainment Weekly прогнозує "Зоні інтересу" статуетку у категорії "Найкращий міжнародний фільм", у якій стрічка конкурує з фільмами "Ідеальні дні" Віма Вендерса, "Учительська" Ількера Чатака (про який ми розповідали раніше), "Я - Капітан" Маттео Гарроне і "Снігова спільнота" Хуана Антоніо Байона (Іспанія).

Причина 3: рейтинги та відгуки глядачів

Оцінка на IMDb становить 7,7 із 10. Рейтинг на платформі Rotten Tomatoes - 93% із відзнакою "Сертифікована свіжість", яка присуджується фільмам із найкращими рецензіями. Рейтинг на Letterboxd - 4 з 5, оцінка на Metacritic: 92 зі 100 з позначкою "Обовʼязковий до перегляду".

Українські глядачі та глядачки, яких за перший вікенд в кінотеатрах було 6689, залишали свої відгуки у такій соціальній мережі як Twitter (X), Instagram та Facebook зі спостереженнями паралелей з українською сучасною історією. Також вони зазначили технічно довершену форму фільму та що стрічка обовʼязкова до перегляду.

Причина 4: команда

Серед професіоналів та професіоналок, які долучилися до створення фільму - оператор, двократний номінант на Оскар Лукаш Жал ("Холодна війна", "Іда", "Біла стрічка", "Я думаю закінчити це все"), а також композиторка, номінантка на Оскар Міка Леві ("Джекі", "Зола", серіал "Голос змін").

Причина 5: студія-виробник

"Зона інтересу" - це новий фільм від студії А24, відомої оскароносними стрічками "Все завжди й водночас" Деніела Шайнерта і Дена Квана, "Кит" Даррена Аранофскі, "Місячне сяйво" Баррі Дженкінса, а також фільмами Арі Астера "Усі страхи Бо" й "Сонцестояння" і серіалами "Сварка" та "Ейфорія".

Про що фільм "Зона інтересу"

Картина розповідає про буденне життя коменданта Аушвіцу, який разом з родиною живе за огорожею від концтабору. Вони розбудовують свій побут, вирощують фрукти та овочі в саду, приймають гостей та виховують у злагоді дітей.