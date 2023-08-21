Топ порад, які гарантовано вам допоможуть вибрати смачний та стиглий кавун

Сезон кавунів в Україні в самому розпалі та на ринках вже багато цього смачного та солодкого фрукту. Вибрати якісний і стиглий кавун досить складно і скуштувати його можна вже тільки вдома.
Але за допомогою цих порад ви гарантовано купите солодкий, стиглий та гарний кавун. Що потрібно знати перед покупкою – читайте нижче.
Кавуни в наших областях дозрівають у середньому до середини серпня. Багато в чому дозрівання цього фрукта залежить від погоди, але після 20 серпня та протягом усього вересня кавуни можна сміливо купувати.
Смак кавуна від його розміру не залежить і солодким може виявитися і маленький - до 5 кг, і великий - від 10 кг. У великому кавуні буде більше рідини, а значить – він буде більш соковитим.
Забарвлення кавуна має бути насиченим і контрастним. Смужки мають бути чіткими, а не розмитими. Чим вони темніші - тим більше шансів на те, що ягода стигла і соковита.
Обов'язково зверніть увагу на хвостик. Саме він допомагає визначити якість кавуна. Якщо хвостик повністю зрізаний - йдіть до іншого продавця, оскільки це може бути спробою приховати якість фрукта.
Якщо хвостик зовсім сухий, то кавун давно зірвався з башти й довго подорожував. Але найчастіше засохлий хвостик вказує на стиглість.
Якщо ж хвостик мокрий, зелений, темно-зелений, свіжозрізаний - перед вами кавун, що не дозрів, який дуже рано прибрали з поля.
Корка має бути тверда та пружна. Спробуйте підчепити її нігтем – якщо вам це не вдалося, то кавун стиглий. Коричнева і волога кірка - у несмачних кавунів.
Візьміть кавун і покладіть на одну руку. Потім шльопніть по ньому або постукайте - він повинен резонувати на другу руку. Звук має бути дзвінкий. Якщо звук глухий чи плоский – кавун перезрів.
Усі кавуни умовно поділяють на "хлопчиків" та "дівчаток". У "дівчатках" менше кісточок і вони солодші. У "хлопчиків" більш опуклий низ, а кружечок маленький. У "дівчат" низ плоский, а кружечок широкий.
Під час дозрівання кавуни лежать землі й пляма з'являється там, де він стикався з поверхнею. Пляма є майже на всіх кавунах, вона відрізняється від решти забарвлення. Колір плями у соковитого та стиглого кавуна - насичено жовтий або темно-жовтогарячий.
Якщо пляма світло-жовта чи біла - цей кавун не дозрілий і не солодкий.
Якщо продавець готовий вирізати трикутник і вам показати – погодьтеся. Зверніть увагу на жилки – вони не повинні бути жовті чи білі. У стиглого та солодкого кавуна м'якоть однорідна. А ось яскраво помітні жилки вказують на те, що ягода не найкращої якості.
До речі, раніше ми писали про те, чи можна їсти кавун із кісточками.
А ще розповідали про те, скільки насправді можна зберігати в холодильнику кавун, що розрізає.