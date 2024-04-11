Топ найкорисніших круп від дієтолога: що треба їсти для гарного здоров'я

Крупи займають у нашому раціоні велику частину і ми практично щодня їмо гречку, рис, вівсянку чи пшоно. Однак не всі крупи дійсно є корисними, а деякі взагалі не мають ніяких поживних речовин.

Які крупи найбільш корисні для здоров'я, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на поради дієтолога Наталію Самойленко в Instagram.

Топ найкращих та корисних круп

Коричневий та дикий рис

Він багатий на калій й тому дуже корисний для серцево-судинної системи. Сприятливо діє на шлунково-кишковий тракт.

Гречка

У ній міститься мідь, а також флавоноїди, які сприяють зміцненню судин. Зазвичай саме її призначають хворим після операцій.

Плющена або цільна вівсянка

Головна цінність такої каші - бета-глюкан. Це підвид клітковини, який підтримує тривале відчуття насичення. Заправляйте оливковою олією, а не вершковим маслом.

Перлова крупа

У ній багато клітковини. Вона міститься не тільки в зовнішній частині ядра, як у більшості інших круп, а у всьому зерні. Перевагою перловки є мала калорійність, близько 100% денної норми вітаміну В3 і близько 30% денної норми селену. А ще калій і фосфор. Особливо ця каша корисна людям, що страждають від діабету.

Кіноа

Ця псевдо зернова (насправді вона належить до листових овочів) має високий вміст білка, багата на магній, калій, мідь і цинк. У ній містяться вітаміни групи B, серед яких піридоксин, тіамін, рибофлавін, фолієва кислота, пантотенова кислота, ніацин.

А які каші вживати не варто

Білий шліфований рис

Колись через цю крупу існувала хвороба, пов'язана з дефіцитом вітамінів групи B - вона називається бері-бері. Тому що білий шліфований рис позбавлений клітковини, вітамінів групи B, які містяться саме в оболонці, яку знімають при шліфовці. Тому обирайте бурий рис, він набагато корисніший.

Манка

Це крупа найдрібнішого помелу пшениці. Це крупа, яка є виключно швидким вуглеводом, бо містить тільки крохмаль. Інших корисних речовин у манці немає. Манка має властивість таку саму, як у борошна чи цукру - швидко підвищувати рівень цукру у крові.

Розчинна вівсяна каша

Вона має такий самий приблизно ефект, як і манка. Це та сама каша, яку потрібно лише залити окропом і страва готова. Однак, вона також небезпечна, бо містить тільки швидкі вуглеводи, які піднімають рівень цукру в крові. Клітковини, вітамінів та корисних речовин у такій вже переробленій каші, на жаль, немає.