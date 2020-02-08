Топ лучших книг для начинающих бизнесменов: маркетинг, стратегия, бренд

Эти книги станут помощниками для молодых предпринимателей
Книги по маркетингу, бизнесу и брендированию помогут начинающим предпринимателям сориентироваться в современном мире, в котором все постоянно меняется - и сам рынок, и потребительские предпочтения. Важно держать руку на пульсе, активно реагировать на все изменения. В этой подборке Styler хочет поделиться книгами, которые помогут оставаться в тренде, построить успешную стратегию и продвинуть собственный бизнес.
Гарри Беквит подробно пишет об эмоциях, которые влияют на решение клиентов. Эта книга чрезвычайно интересна для всех, кто что-то покупает или продает, а итак - для каждого! "Продавая невидимое" - это краткий информативный взгляд на уникальные характеристики услуг и их перспективы.
Автор убежден, что достичь успеха и иметь постоянных клиентов можно в любой сфере услуг, независимо от того, работаете ли вы в пределах своего района, или консультируете межнациональные компании. Книга охватывает весь процесс построения маркетинговой стратегии оказания услуг от начала и до конца.
Гарри Беквит "Продавая невидимое", Клуб Семейного Досуга
Ричард Румельт - один из самых влиятельных мировых мыслителей о стратегии и управлении. Он убежден, что ресурсам принадлежит одно из главных конкурентных преимуществ. В книге "Хорошая стратегия. Плохая стратегия" автор совмещает теорию и собственный значительный опыт в консалтинговой деятельности.
На примерах известных компаний Румельт четко объясняет, что такое хорошая и что такое плохая стратегия. По мнению Ричарда, хорошая стратегия - это в основном исключение из правил, а большинство компаний имеют плохую стратегию и сталкиваются с множеством проблем. Такая ситуация возможна потому, что компании стремятся, прежде всего, уладить конфликты, а не решить их, скрыть поражения, а не разобрать причины их возникновения. Цель книги - раскрыть ядро зарождения хорошей стратегии, способы оценки ситуации и формулировку целей для конкретных достижений.
Ричард Румельт "Хорошая стратегия. Плохая стратегия", Фабула
Международный бестселлер Стивена Сільбіґера "МВА за 10 дней" уже помог тысячам овладеть знаниями, которые дают в лучших бизнес-школах Америки. Эта книга сэкономит вам кучу времени и денег, потраченных на курсы. Автор делится важной информацией, нужной для понимания тонкостей современного делового мира.
С помощью этой книги вы научитесь понимать финансовую отчетность, ознакомитесь с правилами и методами бухгалтерского учета, научитесь разрабатывать корпоративную стратегию, поймете, как интерпретировать язык коммерческого права, и многое другое.
Стивен Сільбіґер "МВА за 10 дней", ВСЛ
Всем маркетологам, пиарщикам и рекламистам важно ориентироваться в истории своей профессии. Теперь можно больше узнать об истории появления графического дизайна на территории Украины.
Благодаря этой книге вы узнаете корпоративную идентичность Украины времен оттепели, застоя и перестройки. Издание создано при поддержке Украинского культурного фонда, 500 экземпляров безвозмездно переданы культурным институциям.
У,Н,А коллектив (Ульяна Быченкова, Ника Кудинова, Алена Соломадина) "Знак. Украинские товарные знаки 1960-80-х годов"
Юрген Саленбахер в этой книге изложил собственную методику развития творческих лидерских качеств. Автор делает акцент на важности творческого мышления и понимания того, что вы можете дать миру. Он убежден, что нужно изучить себя для дальнейшего построения собственного позиционирования и брендинга.
Цель книги - вдохновить и дать стимул вашем творческом мышлению, что будет способствовать успешному взаимодействию с социумом и влиять на ваш персональный брендинг. Из книги вы узнаете, чем отличаются творческий и деловой тип мышления, что такое творческая экономика, почему творческое мышление так важно для развития лидерских качеств, и какие черты имеет личный брендинг в эпоху глобализации. "Креативный личный брендинг" содержит много действенных советов, а потому книга имеет все шансы стать настольной.
Юрген Саленбахер "Креативный личный брендинг", Фабула
В современном мире постоянное обучение не прихоть, а жизненная необходимость. Наша подборка объединяет книги, которые побуждают по-новому взглянуть на собственный бизнес и достичь лучших результатов.