7 найшкідливіших продуктів із українських супермаркетів: що краще ніколи не купувати

Ковбаси та сосиски

На перший погляд - поживні й зручні. Але насправді це суміш нитритів, солі, фосфатів та сої. Особливо небезпечний E250 (нітрит натрію) - консервант, який пов’язують із ризиком розвитку раку шлунка. Часте споживання ковбас призводить до перевантаження печінки та нирок, а також підвищує ризик гіпертонії та ожиріння.

Газовані напої

В одній пляшці солодкої газованої води - до 20 чайних ложок цукру! А ще - фосфорна кислота, яка вимиває кальцій із кісток, та барвники, що можуть провокувати алергію та поведінкові порушення у дітей. Додай сюди газ, що подразнює слизову шлунка - і отримаєш ідеальний рецепт гастриту.

Майонез, кетчуп та магазинні соуси

Ці продукти часто містять трансжири, підсилювачі смаку (глутамат натрію), оцет, загусники й консерванти. Результат - порушення обміну речовин, інсулінорезистентність, алергії й навіть гормональні збої.

Сухі сніданки та мюслі

Вважаються “корисними”, але більшість - це рафіновані зерна, підсолоджені сиропами, що різко підвищують рівень цукру в крові. Високий глікемічний індекс сприяє ожирінню, діабету та енергетичним “гойдалкам” протягом дня.

Розчинна кава з вершками ("3 в 1")

Найменше, що там є - це кава. Натомість: рафінований цукор, пальмова олія, штучні ароматизатори та стабілізатори. Вони сприяють атеросклерозу, інсуліновим стрибкам і можуть негативно впливати на серцево-судинну систему.

Заморожені напівфабрикати

Пельмені, піци, нагетси - зручні, але небезпечні. Часто виготовляються з низькоякісного м’яса або його замінників. До складу входять фосфати, стабілізатори, емульгатори, а надмір солі може викликати набряки, гіпертонію та проблеми з нирками.

Дитячі йогурти з наповнювачами

Реклама запевняє: "корисно для кісток", але насправді - цукор, крохмаль, ароматизатори, барвники. Такий “йогурт” лише створює ілюзію здорового харчування, викликаючи у дитини звикання до солодкого та знижуючи чутливість до натуральних смаків.

Українські супермаркети пропонують широкий вибір, але не все зручне - корисне. Уважно читайте етикетки, надавайте перевагу простим і мінімально обробленим продуктам.