Топ-7 корисних додатків для тих, хто постійно нічого не встигає

У сучасному швидкому світі знайти час на виконання всіх життєвих завдань може бути значною проблемою. На щастя, технології пропонують безліч додатків, розроблених для того, щоб допомогти вам максимально підвищити продуктивність та ефективніше керувати своїм часом.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про найкращі додатки, які допоможуть вам грамотно розпланувати день.
Todoist - це потужний додаток для керування задачами, який допомагає вам організовувати списки справ та завдання на всіх ваших пристроях. Незалежно від того, чи керуєте ви проектом на роботі або плануєте особисті справи, простий інтерфейс та потужні функції Todoist дозволяють легко відстежувати ваш прогрес та тримати під контролем ваші обов'язки.
Ключові особливості:
Розбиваючи цілі на частини та встановлюючи терміни, Todoist гарантує, що ви не пропустите важливих завдань.
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Trello - це гнучкий інструмент для управління проектами, який використовує таблиці, списки та картки для візуальної організації ваших завдань та проектів. Незалежно від того, чи плануєте ви великий проект або керуєте повсякденними завданнями, візуальний підхід Trello дозволяє легко бачити, що потрібно зробити, і відстежує ваш прогрес.
Ключові особливості:
Візуальне компонування Trello особливо корисне для тих, кому потрібен чіткий огляд своїх завдань та проектів.
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RescueTime - це додаток, призначений для того, щоб допомогти вам зрозуміти, як ви витрачаєте свій час на пристроях. Відстежуючи вашу активність, RescueTime надає інформацію про ваші звички та допомагає виявити області, де ви можете бути більш ефективними.
Ключові особливості:
З RescueTime ви зможете краще зрозуміти, як керуєте своїм часом, та внести корективи для підвищення продуктивності.
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Focus@Will - це унікальний додаток для підвищення продуктивності, який використовує науково розроблену музику, щоб допомогти вам зосередитися і залишатися уважним. Додаток пропонує різні музичні канали, спеціально створені для покращення концентрації та продуктивності.
Ключові особливості:
Якщо вам важко зосередитися в шумній обстановці, Focus@Will може надати необхідний аудіофон для підтримки уваги.
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Evernote - це багатофункціональний додаток для нотаток, який допомагає вам фіксувати та організовувати свої ідеї, завдання та проекти в одному місці. Завдяки потужним можливостям пошуку та інструментам для організації, Evernote дозволяє швидко знаходити потрібну інформацію.
Ключові особливості:
Універсальна функціональність Evernote робить його незамінним інструментом для відстеження ваших думок та завдань.
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Pocket - це додаток, розроблений для того, щоб допомогти вам зберігати статті, відео та інший веб-контент для перегляду пізніше. Це особливо корисно для тих, хто натикається на цікавий контент, але не має часу прочитати чи подивитися його одразу.
Ключові особливості:
З Pocket ви можете зберігати цінний контент для подальшого перегляду, гарантуючи, що ніколи не втратите цікаву інформацію.
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Habitica - це додаток для формування звичок та підвищення продуктивності, який перетворює ваші завдання та цілі на ігровий процес. Перетворюючи ваші списки справ на квести рольової гри, Habitica мотивує вас виконувати завдання та виробляти корисні звички.
Ключові особливості:
Унікальний підхід Habitica до управління завданнями може зробити продуктивність веселою та захоплюючою.
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Під час підготовки матеріалу використовувалися такі джерела: Verywell Mind, Zapier, ClickUp.