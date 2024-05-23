Топ-7 полезных приложений для тех, кто постоянно ничего не успевает

В современном быстром мире найти время для выполнения всех жизненных задач может быть значительной проблемой. К счастью, технологии предлагают множество приложений, разработанных для того, чтобы помочь вам максимально повысить продуктивность и эффективнее управлять своим временем.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о лучших приложениях, которые помогут вам грамотно распланировать день.
Todoist - это мощное приложение для управления задачами, которое помогает вам организовывать списки дел и задачи на всех ваших устройствах. Независимо от того, управляете ли вы проектом на работе или планируете личные дела, простой интерфейс и мощные функции Todoist позволяют легко отслеживать ваш прогресс и держать под контролем ваши обязанности.
Ключевые особенности:
Разбивая цели на части и устанавливая сроки, Todoist гарантирует, что вы не пропустите важные задачи.
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Trello - это гибкий инструмент для управления проектами, который использует таблицы, списки и карточки для визуальной организации ваших задач и проектов. Независимо от того, планируете ли вы крупный проект или управляете повседневными задачами, визуальный подход Trello позволяет легко видеть, что нужно сделать, и отслеживает ваш прогресс.
Ключевые особенности:
Визуальная компоновка Trello особенно полезна для тех, кому нужен четкий обзор своих задач и проектов.
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RescueTime - это приложение, предназначенное для того, чтобы помочь вам понять, как вы тратите свое время на устройствах. Отслеживая вашу активность, RescueTime предоставляет информацию о ваших привычках и помогает выявить области, где вы можете быть более эффективными.
Ключевые особенности:
С RescueTime вы сможете лучше понять, как управляете своим временем, и внести коррективы для повышения продуктивности.
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Focus@Will - это уникальное приложение для повышения продуктивности, которое использует научно разработанную музыку, чтобы помочь вам сосредоточиться и оставаться внимательным. Приложение предлагает различные музыкальные каналы, специально созданные для улучшения концентрации и продуктивности.
Ключевые особенности:
Если вам сложно сосредоточиться в шумной обстановке, Focus@Will может предоставить необходимый аудиофон для поддержания внимания.
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Evernote - это многофункциональное приложение для заметок, которое помогает вам фиксировать и организовывать свои идеи, задачи и проекты в одном месте. Благодаря мощным возможностям поиска и инструментам для организации, Evernote позволяет быстро находить нужную информацию.
Ключевые особенности:
Универсальная функциональность Evernote делает его незаменимым инструментом для отслеживания ваших мыслей и задач.
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Pocket - это приложение, разработанное для того, чтобы помочь вам сохранять статьи, видео и другой веб-контент для просмотра позже. Это особенно полезно для тех, кто натыкается на интересный контент, но не имеет времени прочитать или посмотреть его сразу.
Ключевые особенности:
С Pocket вы можете сохранять ценный контент для последующего просмотра, гарантируя, что никогда не упустите интересную информацию.
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Habitica - это приложение для формирования привычек и повышения продуктивности, которое превращает ваши задачи и цели в игровой процесс. Превращая ваши списки дел в квесты ролевой игры, Habitica мотивирует вас выполнять задачи и вырабатывать полезные привычки.
Ключевые особенности:
Уникальный подход Habitica к управлению задачами может сделать продуктивность веселой и увлекательной.
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При подготовке материала использовались следующие источники: Verywell Mind, Zapier, ClickUp.