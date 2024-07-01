Топ-6 зірок Голлівуду, які вважають себе некрасивими

Марго Робби

В одному зі своїх інтерв'ю Марго Роббі зізналася, що не вважає себе "особливо привабливою". Акторка зазначила: "У моїй великій компанії подруг вдома я, безумовно, не найкрасивіша і найпривабливіша".

Австралійська актриса здобула світову популярність після ролі у фільмі "Вовк з Волл-стріт" Мартіна Скорсезе. Усі, хто бачив її сцени в цьому фільмі, напевно б не погодилися з її думкою про свою зовнішність.

Марго Роббі (фото: кадр з фільму "Барбі")

Сальма Хайек

Мексикансько-американська акторка Сальма Хаєк скромно зазначала, що люди помилково вважають її красунею.

"Насправді в мене не дуже гарне тіло. Я просто знаю кілька хитрощів, як мені потрібно правильно одягатися", - вважає зірка.

Варто зазначити, що 57-річна акторка перебуває у чудовій формі. Вона захоплюється йогою, пілатесом і обожнює дайвінг.

Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)

Мила Куніс

Акторка вважає, що природна сексуальність їй не притаманна, але її почуття гумору допомагає мати привабливий вигляд.

Вона зізналася: "Я ціную увагу, але я не вважаю себе особливо привабливою. У мене також немає тієї природної сексуальності та чуттєвості, яка є у деяких жінок".

Міла Куніс живе в Лос-Анджелесі разом зі своїм чоловіком Ештоном Катчером і дітьми - у місті, куди прагнуть приїхати найкрасивіші жінки світу, щоб стати відомими. Тому її сумніви цілком зрозумілі.

Мила Куніс (фото: Вікіпедія)

Райан Гослинг

Голлівудська зірка та кумир мільйонів Раян Гослінг також не вважає себе достатньо привабливим. Між іншим, він і вищезгадана Марго Роббі нещодавно втілили на екрані ідеальні образи Барбі та Кена.

Актор зізнався: "Я не такий вже й красень. Я думаю, що я досить дивний хлопець. До "Щоденника пам'яті" я завжди грав ролі диваків, виродків, психопатів, ботаніків, аутсайдерів".

Через 12 років після виходу "Щоденника пам'яті" він знявся в головній ролі в мюзиклі "Ла-Ла Ленд", який остаточно затвердив його статус як красеня.

Райан Гослинг​​​​​​​ (фото: кадр з фільму "Барбі")

Ліам Хемсворт

Австралійський актор Ліам Гемсворт здобув широку популярність завдяки ролі Гейла Готорна в "Голодних іграх". Незважаючи на свою популярність, Гемсворт не вважає себе вродливим.

"Я не вважаю себе привабливим "серцеїдом", як мене називають фанати", - зізнався він в одному з інтерв'ю.

Ліам Хемсворт (фото: instagram.com/liamhemsworth)

Майкл Фассбендер

Дивно, але цей ірландський актор також не бачить у собі привабливості.

"Я ніколи не вважав себе красенем", - зізнавався актор.

Комплекси і низька самооцінка у Майкла з минулого: він розповідав, що в юності в нього було акне і погана зачіска, і це робить актора невпевненим у собі й донині.

Майкл Фассбендер (фото: Вікіпедія)