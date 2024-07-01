Топ-6 звезд Голливуда, которые считают себя некрасивыми

Мы все понимаем, что настоящая красота заключается не только во внешности, но и во внутреннем мире человека. В последние годы все больше знаменитостей придерживаются тренда на бодипозитив и полное принятие себя. Однако, несмотря на это, некоторые звезды все же считают себя некрасивыми.
В этом материале РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о шести звездах Голливуда, которые недовольны своей внешностью и открыто говорят об этом.
В одном из своих интервью Марго Робби призналась, что не считает себя "особо привлекательной". Актриса отметила: "В моей большой компании подруг дома я, безусловно, не самая красивая и привлекательная".
Австралийская актриса получила мировую известность после роли в фильме "Волк с Уолл-стрит" Мартина Скорсезе. Все, кто видел ее сцены в этом фильме, наверняка бы не согласились с ее мнением о своей внешности.
Марго Робби (фото: кадр из фильма "Барби")
Мексиканско-американская актриса Сальма Хайек скромно отмечала, что люди ошибочно считают ее красавицей.
"На самом деле у меня не очень красивое тело. Я просто знаю несколько хитростей, как мне нужно правильно одеваться", - считает звезда.
Стоит отметить, что 57-летняя актриса находится в прекрасной форме. Она увлекается йогой, пилатесом и обожает дайвинг.
Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)
Актриса считает, что природная сексуальность ей не присуща, но ее чувство юмора помогает выглядеть привлекательно.
Она призналась: "Я ценю внимание, но я не считаю себя особенно привлекательной. У меня также нет той природной сексуальности и чувственности, которая есть у некоторых женщин".
Мила Кунис живет в Лос-Анджелесе вместе со своим мужем Эштоном Катчером и детьми - в городе, куда стремятся приехать самые красивые женщины мира, чтобы стать известными. Поэтому ее сомнения вполне понятны.
Мила Кунис (фото: Википедия)
Голливудская звезда и кумир миллионов Райан Гослинг также не считает себя достаточно привлекательным. Между прочим, он и вышеупомянутая Марго Робби недавно воплотили на экране идеальные образы Барби и Кена.
Актер признался: "Я не такой уж и красавец. Я думаю, что я довольно странный парень. До "Дневника памяти" я всегда играл роли чудаков, уродов, психопатов, ботаников, аутсайдеров".
Через 12 лет после выхода "Дневника памяти" он снялся в главной роли в мюзикле "Ла-Ла Ленд", который окончательно утвердил его статус как красавчика.
Райан Гослинг (фото: кадр из фильма "Барби")
Австралийский актер Лиам Хемсворт получил широкую известность благодаря роли Гейла Готорна в "Голодных играх". Несмотря на свою популярность, Хемсворт не считает себя красивым.
"Я не считаю себя привлекательным "сердцеедом", как меня называют фанаты", - признался он в одном из интервью.
Лиам Хемсворт (фото: instagram.com/liamhemsworth)
Удивительно, но этот ирландский актер также не видит в себе привлекательности.
"Я никогда не считал себя красавцем", - признавался актер.
Комплексы и низкая самооценка у Майкла из прошлого: он рассказывал, что в юности у него было акне и плохая прическа, и это делает актера неуверенным в себе и по сей день.
Майкл Фассбендер (фото: Википедия)
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При написании материала использовались следующие источники: Vanity Fair, The Sun.