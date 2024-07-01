Топ-6 звезд Голливуда, которые считают себя некрасивыми

Марго Робби

В одном из своих интервью Марго Робби призналась, что не считает себя "особо привлекательной". Актриса отметила: "В моей большой компании подруг дома я, безусловно, не самая красивая и привлекательная".

Австралийская актриса получила мировую известность после роли в фильме "Волк с Уолл-стрит" Мартина Скорсезе. Все, кто видел ее сцены в этом фильме, наверняка бы не согласились с ее мнением о своей внешности.

Марго Робби (фото: кадр из фильма "Барби")

Сальма Хайек

Мексиканско-американская актриса Сальма Хайек скромно отмечала, что люди ошибочно считают ее красавицей.

"На самом деле у меня не очень красивое тело. Я просто знаю несколько хитростей, как мне нужно правильно одеваться", - считает звезда.

Стоит отметить, что 57-летняя актриса находится в прекрасной форме. Она увлекается йогой, пилатесом и обожает дайвинг.

Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)

Милая Кунис

Актриса считает, что природная сексуальность ей не присуща, но ее чувство юмора помогает выглядеть привлекательно.

Она призналась: "Я ценю внимание, но я не считаю себя особенно привлекательной. У меня также нет той природной сексуальности и чувственности, которая есть у некоторых женщин".

Мила Кунис живет в Лос-Анджелесе вместе со своим мужем Эштоном Катчером и детьми - в городе, куда стремятся приехать самые красивые женщины мира, чтобы стать известными. Поэтому ее сомнения вполне понятны.

Мила Кунис (фото: Википедия)

Райан Гослинг

Голливудская звезда и кумир миллионов Райан Гослинг также не считает себя достаточно привлекательным. Между прочим, он и вышеупомянутая Марго Робби недавно воплотили на экране идеальные образы Барби и Кена.

Актер признался: "Я не такой уж и красавец. Я думаю, что я довольно странный парень. До "Дневника памяти" я всегда играл роли чудаков, уродов, психопатов, ботаников, аутсайдеров".

Через 12 лет после выхода "Дневника памяти" он снялся в главной роли в мюзикле "Ла-Ла Ленд", который окончательно утвердил его статус как красавчика.

Райан Гослинг​ (фото: кадр из фильма "Барби")

Лиам Хемсворт

Австралийский актер Лиам Хемсворт получил широкую известность благодаря роли Гейла Готорна в "Голодных играх". Несмотря на свою популярность, Хемсворт не считает себя красивым.

"Я не считаю себя привлекательным "сердцеедом", как меня называют фанаты", - признался он в одном из интервью.

Лиам Хемсворт (фото: instagram.com/liamhemsworth)

Майкл Фассбендер

Удивительно, но этот ирландский актер также не видит в себе привлекательности.

"Я никогда не считал себя красавцем", - признавался актер.

Комплексы и низкая самооценка у Майкла из прошлого: он рассказывал, что в юности у него было акне и плохая прическа, и это делает актера неуверенным в себе и по сей день.

Майкл Фассбендер (фото: Википедия)