Топ-6 "жіночих" фільмів, які надихають і мотивують змінювати життя

Вже 6 лютого в український кінопрокат виходить новий фільм оскароносного італійського режисера Паоло Соррентіно “Партенопа”. У центрі сюжету - історія про жінку, чиє життя переповнене силою та сумнівами, красою і трагедією. “Партенопа” розкриває глибокі теми ідентичності, сексуальності та внутрішньої сили жінки через образ головної героїні, яка є і міфічним персонажем, і живою людиною.
З цієї нагоди РБК-Україна (проект Styler) пропонує добірку чудових фільмів, що зображають надихаючих жінок і їхні історії, які не залишають байдужими.
Ця візуально досконала та емоційно глибока історія, що поєднує міфологію, еротику та романтику, вже здобула визнання на Каннському кінофестивалі. Партенопа шукає своє місце у світі, досліджує свою сексуальність і неймовірний вплив на чоловіків, що є для неї як силою, так і прокляттям. Візуально цей фільм - справжній витвір мистецтва, який досліджує складні теми ідентичності, долі та сили жінки. Історія, яка буде захоплювати і зворушувати.
Цей біографічний фільм розповідає про одну з найбільших модних ікон XX століття - Коко Шанель. Головна героїня, яку зіграла Одрі Тоту, зображена як рішуча жінка, що долає всі труднощі на своєму шляху до слави. Історія її життя - це історія про незалежність, сміливість і прагнення змінити світ моди.
Цей фільм, заснований на реальних подіях, розповідає про першу жінку, яка пройшла через трансгендерну операцію в історії медицини. Головна героїня, яку грає Альлісія Вікандер, не лише переживає зміни в своєму тілі, але й змінюється як особистість, відкриваючи глибокі емоційні та психологічні аспекти трансформації.
Цей південнокорейський фільм про жінку, яка працює служницею в домі багатої сім'ї, глибоко досліджує питання влади, сексуальності та взаємозв'язків між жінками. Головна героїня, що поступово віднайде свою власну силу, стає символом боротьби за свободу і рівність.
Документальний фільм про малайзійську активістку Малалу Юсуфзаї, яка стала символом боротьби за права дівчат і жінок на освіту в Пакистані. Відео поєднує силу її особистої історії та боротьбу за свободу, закликаючи до глобальної змін у ставленні до жінок у всьому світі.
Фільм про королеву Великої Британії Єлизавету II після смерті принцеси Діани. Його сюжет зосереджений на тому, як королева та її оточення реагують на громадське обурення і політичні наслідки. Головна героїня показана як жінка, яка має не лише владу, але й неймовірну силу духу, щоб стояти на своєму навіть в найскладніші часи.
Раніше ми робили добірку з 7 фільмів про перше кохання, які варто подивитися, щоб відчути магію цього почуття.
Також ми називали цікаві серіали з "закрученим" сюжетом.