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Топ-6 речей для малюків, які насправді є шкідливими: педіатр застерегла батьків

Які речі є шкідливим для малюків (фото: freepik)
Автор: Василина Копитко

Сучасний ринок товарів пропонує безліч виробів, які начебто мають полегшити життя батькам і їхнім малятам. Але насправді деякі із цих речей не те що користі не приносять, а можуть й навіть нашкодити дитині.

Про топ-6 шкідливих речей для немовлят розповіла педіатр Вікторія Сіротіна на медичній сторінці в Instagram.

Які речі є шкідливими для дітей

"Усі батьки хочуть дати малюку найкраще. На жаль, маркетинг так і працює - дає відчуття, що без цього девайсу, неможливо бути хорошими батьками. Так можна продати будь-що. Часто навіть шкідливі речі", - говорить лікарка.

Сіротіна наводить топ-6 речей, які є шкідливими для малюків та застерігає батьків від їхнього застосування.

Гамак

У гамаку виникає ризик ядухи. Дитина більше сидить, ніж лежить. Голова нахилена вперед, шия зігнута і підборіддям торкається до грудини. Це є небезпечною позицією.

Також є шкідливий вплив на хребет. Гамак має м'яку основу, а такі поверхні не рекомендують для довгого перебування дитини та сну.

Кокон

Дитина у ньому може повернути голову та уткнутись носиком. Так виникає ризик ядухи. Також цей девайс внесений до переліку речей, які підвищують ризики раптової смерті серед немовлят.

Кокон має м'який поролоновий матрац, а такі не рекомендують для сну немовлятам. Вони шкідливо впливають на хребет.

Захитувальний центр

У таких пристроях голова нахилена вперед, шия зігнута і підборіддям торкається до грудей. Це небезпечна позиція. У ній малюк може перебувати не довше 30 хвилин і то не під час сну.

Ходунки

У ходунках малюк може під'їхати до сходів і йому важко буде зупинитись. Тому є високий ризик травмування хребта, отримання переломів та черепно-мозкової травми.

Також цей пристрій шкодить навичці ходьби.

Ніблер

Силікон може прорватись і шматочки їжі потраплять у дихальні шляхи. Також зростають ризики карієсу, бо смоктання фруктів і ягід через ніблер, має шкідливий вплив на емаль зубів.

Також через цей пристрій порушується ефективність прикладання до грудей. Малюк наче смокче пипку і при цьому змінюється звичка смоктання. В результаті це призводить до недобору ваги та травмування сосків у матері.

А ще ніблер формує неправильну харчову звичку - дитина не бачить їжу, її текстуру, запах та колір.

Круг на шию

Голова може проковзнути через круг і підвищуються ризики утоплення. А ще є небезпека травмувати шийний відділ хребта. Турбулентність води від рухів кінцівок, може перевернути тіло і травмувати хребет.

Раніше ми розповідали про топ-3 принципи виховання дитини, яких радять дотримуватись психотерапевти.

Читайте також про те, які установки батьків псують відносини з дітьми.

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