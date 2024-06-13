Топ-6 програм для редагування фотографій замість Adobe Photoshop

GIMP

Доступність: безкоштовно для Windows та macOS

GIMP (GNU Image Manipulation Program) існує з 1995 року і часто очолює списки альтернатив Photoshop. Це повністю безкоштовна програма з відкритим вихідним кодом, що має широкий набір функцій і плагінів для редагування зображень. Більшість можливостей Photoshop доступні і в GIMP, часто зі схожим інтерфейсом.

Для тих, хто вже знайомий з Photoshop, перехід на GIMP буде досить легким - програми схожі за кольоровим оформленням та розташуванням інструментів у вигляді плаваючих панелей. GIMP підтримує роботу з шарами та масками шарів, пропонує просунуті інструменти, такі як "Розмите виділення" та "Градієнтна заливка".

Активна спільнота розробників та користувачів постійно підтримує та розширює функціонал цього багатофункціонального редактора зображень.

GIMP (фото: Lifehacker)

Photopea

Доступність: безкоштовний (з рекламою) або платний (5 доларів на місяць) веб-редактор

В останні роки веб-програми значно розвинулися і стали практично такими ж функціональними, як їх десктопні аналоги. У категорії редагування зображень одним із найкращих є сервіс Photopea.

Додаток пропонує широкий набір інструментів, включаючи пензлі, фігури, текст, ретуш та багато іншого. Він також підтримує роботу з шарами та масками шарів, а ще надає безліч фільтрів у стилі Photoshop.

Інтерфейс веб-додатка та назви пунктів меню явно натхненні Photoshop, тому користувачам, які відмовилися від продуктів Adobe, буде легко освоїтися у Photopea.

Сервіс забезпечує безшовну підтримку PSD-файлів та хмарних сховищ. За підписку 5 доларів на місяць ви зможете відключити рекламу, збільшити кількість скасування дій та отримати доступ до функцій обробки зображень за допомогою штучного інтелекту.

Photopea (фото: Lifehacker)

Paint.net

Доступність: безкоштовний для Windows

Подібно GIMP, Paint.net існує вже давно, вперше з'явившись у 2004 році як студентський проект з інформатики. З того часу він став надійним та функціональним безкоштовним редактором зображень для користувачів Windows.

Paint.net має багато функцій Photoshop, таких як фільтри, ефекти, робота з шарами, а також усіма основними інструментами малювання та редагування, які вам можуть знадобитися.

Незважаючи на широкий набір можливостей, Paint.net залишається простим у використанні та доступним для початківців редагувати зображення. Усі необхідні опції, від вибору кольору та масштабування до вирівнювання об'єктів, з'являються у потрібних місцях, коли вони вам потрібні.

Крім того, ви можете значно налаштувати інтерфейс відповідно до власних потреб.

Paint.net (фото: Lifehacker)

Pixlr Editor

Доступність: безкоштовно; преміум-підписка від 0,99 доларів на місяць через веб-браузер

Pixlr Editor - ще один веб-редактор фотографій, який швидко працює у вкладці браузера. Він пропонує основні функції Photoshop, такі як керування шарами, розширені інструменти виділення, відновлення та ретуш зображень, а також безліч фільтрів - від світіння та колірних заливок до тіней та мозаїки.

За допомогою цієї онлайн-програми можна виконувати справді складну професійну обробку фотографій.

Інтерфейс продуманий: ви можете скасувати будь-які небажані зміни та легко отримати доступ до всіх необхідних інструментів. Преміум-підписка потрібна буде, якщо ви хочете вимкнути рекламу і отримати такі функції, як створення зображень за допомогою штучного інтелекту.

Pixlr Editor (фото: Lifehacker)

Krita

Доступність: безкоштовний для Windows та macOS

Krita, хоч і більше схожа на Adobe Illustrator, ніж на Photoshop, заслуговує на окрему згадку завдяки своєму широкому функціоналу. Ця програма чудово підходить як для цифрового живопису, так і для редагування фотографій.

Krita пропонує широкий набір інструментів виділення, малювання та обробки зображень, об'єднаних в елегантному та інтуїтивно зрозумілому інтерфейсі. Вражає також швидкість роботи Krita - ніяких затримок під час відкриття панелей інструментів або перемикання між ними.

Програма підтримує повноцінну роботу з шарами, надає безліч фільтрів та ефектів, а також дозволяє гнучко налаштовувати робочий простір та поведінку додатка.

Krita (фото: Lifehacker)

Affinity Photo

Доступність: 34,99 доларів для Windows та macOS

Варто згадати і одну платну програму - Affinity Photo. Незважаючи на таку високу вартість, важливо зазначити, що це одноразова плата, а не підписка. На жаль, безкоштовної пробної версії немає, але за свої гроші ви отримуєте безліч інструментів і функцій, що дозволяють створювати практично будь-які цифрові фотоефекти.

Affinity Photo підійде просунутим користувачам та професіоналам, які хочуть уникнути екосистеми Adobe. Вона пропонує повноцінну роботу з шарами, можливість створення користувацьких пензлів (крім широкої бібліотеки вбудованих) та комплексну підтримку RAW-форматів, крім усіх стандартних функцій, які ви очікуєте знайти.

Affinity Photo (фото: Lifehacker)