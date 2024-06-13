Топ-6 программ для редактирования фотографий вместо Adobe Photoshop

GIMP

Доступность: бесплатно для Windows и macOS

GIMP (GNU Image Manipulation Program) существует с 1995 года и часто возглавляет списки альтернатив Photoshop. Это полностью бесплатная программа с открытым исходным кодом, обладающая широким набором функций и плагинов для редактирования изображений. Большинство возможностей Photoshop доступны и в GIMP, зачастую с похожим интерфейсом.

Для тех, кто уже знаком с Photoshop, переход на GIMP будет достаточно легким - программы схожи по цветовому оформлению и расположению инструментов в виде плавающих панелей. GIMP поддерживает работу со слоями и масками слоев, предлагает продвинутые инструменты, такие как "Размытое выделение" и "Градиентная заливка".

Активное сообщество разработчиков и пользователей постоянно поддерживает и расширяет функционал этого многофункционального редактора изображений.

GIMP (фото: Lifehacker)

Photopea

Доступность: бесплатный (с рекламой) или платный (5 долларов в месяц) веб-редактор

В последние годы веб-приложения значительно развились и стали практически такими же функциональными, как их десктопные аналоги. В категории редактирования изображений одним из лучших является сервис Photopea.

Приложение предлагает широкий набор инструментов, включая кисти, фигуры, текст, ретушь и многое другое. Оно также поддерживает работу со слоями и масками слоев, а еще предоставляет множество фильтров в стиле Photoshop.

Интерфейс веб-приложения и названия пунктов меню явно вдохновлены Photoshop, поэтому пользователям, отказавшимся от продуктов Adobe, будет легко освоиться в Photopea.

Сервис обеспечивает бесшовную поддержку PSD-файлов и облачных хранилищ. За подписку 5 долларов в месяц вы сможете отключить рекламу, увеличить количество отмен действий и получить доступ к функциям обработки изображений с помощью искусственного интеллекта.

Photopea (фото: Lifehacker)

Paint.net

Доступность: бесплатный для Windows

Подобно GIMP, Paint.net существует уже давно, впервые появившись в 2004 году в качестве студенческого проекта по информатике. С тех пор он стал надежным и функциональным бесплатным редактором изображений для пользователей Windows.

Paint.net обладает многими функциями Photoshop, такими как фильтры, эффекты, работа со слоями, а также всеми основными инструментами рисования и редактирования, которые вам могут понадобиться.

Несмотря на широкий набор возможностей, Paint.net остается простым в использовании и доступным для начинающих редактировать изображения. Все необходимые опции, от выбора цвета и масштабирования до выравнивания объектов, появляются в нужных местах, когда они вам нужны.

Кроме того, вы можете значительно настроить интерфейс в соответствии с собственными потребностями.

Paint.net (фото: Lifehacker)

Pixlr Editor

Доступность: бесплатно; премиум-подписка от 0,99 долларов в месяц через веб-браузер

Pixlr Editor - еще один веб-редактор фотографий, который быстро работает во вкладке браузера. Он предлагает основные функции Photoshop, такие как управление слоями, расширенные инструменты выделения, восстановление и ретушь изображений, а также множество фильтров - от свечения и цветовых заливок до теней и мозаики.

С помощью этого онлайн-приложения можно выполнять действительно сложную профессиональную обработку фотографий.

Интерфейс продуман: вы можете отменить любые нежелательные изменения и легко получить доступ ко всем необходимым инструментам. Премиум-подписка нужна будет, если вы хотите отключить рекламу и получить такие функции, как генерацию изображений с помощью искусственного интеллекта.

Pixlr Editor (фото: Lifehacker)

Krita

Доступность: бесплатный для Windows и macOS

Krita, хоть и больше похожа на Adobe Illustrator, чем на Photoshop, заслуживает отдельного упоминания благодаря своему обширному функционалу. Эта программа отлично подходит как для цифровой живописи, так и для редактирования фотографий.

Krita предлагает широкий набор инструментов выделения, рисования и обработки изображений, объединенных в элегантном и интуитивно понятном интерфейсе. Впечатляет также скорость работы Krita - никаких задержек при открытии панелей инструментов или переключении между ними.

Программа поддерживает полноценную работу со слоями, предоставляет множество фильтров и эффектов, а также позволяет гибко настраивать рабочее пространство и поведение приложения.

Krita (фото: Lifehacker)

Affinity Photo

Доступность: 34,99 долларов для Windows и macOS

Стоит упомянуть и одну платную программу - Affinity Photo. Несмотря на такую высокую стоимость, важно отметить, это единоразовая плата, а не подписка. К сожалению, бесплатной пробной версии нет, но за свои деньги вы получаете огромное количество инструментов и функций, позволяющих создавать практически любые цифровые фотоэффекты.

Affinity Photo подойдет продвинутым пользователям и профессионалам, которые хотят уйти от экосистемы Adobe. Она предлагает полноценную работу со слоями, возможность создания пользовательских кистей (помимо обширной библиотеки встроенных) и комплексную поддержку RAW-форматов, помимо всех стандартных функций, которые вы ожидаете найти.

Affinity Photo (фото: Lifehacker)