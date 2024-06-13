Топ-6 программ для редактирования фотографий вместо Adobe Photoshop

В мире цифровой фотографии Adobe Photoshop давно считается эталоном для редактирования изображений. Однако не все готовы тратить значительные суммы на эту программу. Сегодняшний рынок предлагает множество мощных инструментов для редактирования фотографий, которые могут заменить Photoshop без ущерба для качества работы.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий в мире сайт по технологиям и жизненным советам Lifehacker .

GIMP

Доступность: бесплатно для Windows и macOS

GIMP (GNU Image Manipulation Program) существует с 1995 года и часто возглавляет списки альтернатив Photoshop. Это полностью бесплатная программа с открытым исходным кодом, обладающая широким набором функций и плагинов для редактирования изображений. Большинство возможностей Photoshop доступны и в GIMP, зачастую с похожим интерфейсом.

Для тех, кто уже знаком с Photoshop, переход на GIMP будет достаточно легким - программы схожи по цветовому оформлению и расположению инструментов в виде плавающих панелей. GIMP поддерживает работу со слоями и масками слоев, предлагает продвинутые инструменты, такие как "Размытое выделение" и "Градиентная заливка".

Активное сообщество разработчиков и пользователей постоянно поддерживает и расширяет функционал этого многофункционального редактора изображений.

GIMP (фото: Lifehacker)

Photopea

Доступность: бесплатный (с рекламой) или платный (5 долларов в месяц) веб-редактор

В последние годы веб-приложения значительно развились и стали практически такими же функциональными, как их десктопные аналоги. В категории редактирования изображений одним из лучших является сервис Photopea.

Приложение предлагает широкий набор инструментов, включая кисти, фигуры, текст, ретушь и многое другое. Оно также поддерживает работу со слоями и масками слоев, а еще предоставляет множество фильтров в стиле Photoshop.

Интерфейс веб-приложения и названия пунктов меню явно вдохновлены Photoshop, поэтому пользователям, отказавшимся от продуктов Adobe, будет легко освоиться в Photopea.

Сервис обеспечивает бесшовную поддержку PSD-файлов и облачных хранилищ. За подписку 5 долларов в месяц вы сможете отключить рекламу, увеличить количество отмен действий и получить доступ к функциям обработки изображений с помощью искусственного интеллекта.

Photopea (фото: Lifehacker)

Paint.net

Доступность: бесплатный для Windows

Подобно GIMP, Paint.net существует уже давно, впервые появившись в 2004 году в качестве студенческого проекта по информатике. С тех пор он стал надежным и функциональным бесплатным редактором изображений для пользователей Windows.

Paint.net обладает многими функциями Photoshop, такими как фильтры, эффекты, работа со слоями, а также всеми основными инструментами рисования и редактирования, которые вам могут понадобиться.

Несмотря на широкий набор возможностей, Paint.net остается простым в использовании и доступным для начинающих редактировать изображения. Все необходимые опции, от выбора цвета и масштабирования до выравнивания объектов, появляются в нужных местах, когда они вам нужны.

Кроме того, вы можете значительно настроить интерфейс в соответствии с собственными потребностями.

Paint.net (фото: Lifehacker)

Pixlr Editor

Доступность: бесплатно; премиум-подписка от 0,99 долларов в месяц через веб-браузер

Pixlr Editor - еще один веб-редактор фотографий, который быстро работает во вкладке браузера. Он предлагает основные функции Photoshop, такие как управление слоями, расширенные инструменты выделения, восстановление и ретушь изображений, а также множество фильтров - от свечения и цветовых заливок до теней и мозаики.

С помощью этого онлайн-приложения можно выполнять действительно сложную профессиональную обработку фотографий.

Интерфейс продуман: вы можете отменить любые нежелательные изменения и легко получить доступ ко всем необходимым инструментам. Премиум-подписка нужна будет, если вы хотите отключить рекламу и получить такие функции, как генерацию изображений с помощью искусственного интеллекта.

Pixlr Editor (фото: Lifehacker)

Krita

Доступность: бесплатный для Windows и macOS

Krita, хоть и больше похожа на Adobe Illustrator, чем на Photoshop, заслуживает отдельного упоминания благодаря своему обширному функционалу. Эта программа отлично подходит как для цифровой живописи, так и для редактирования фотографий.

Krita предлагает широкий набор инструментов выделения, рисования и обработки изображений, объединенных в элегантном и интуитивно понятном интерфейсе. Впечатляет также скорость работы Krita - никаких задержек при открытии панелей инструментов или переключении между ними.

Программа поддерживает полноценную работу со слоями, предоставляет множество фильтров и эффектов, а также позволяет гибко настраивать рабочее пространство и поведение приложения.

Krita (фото: Lifehacker)

Affinity Photo

Доступность: 34,99 долларов для Windows и macOS

Стоит упомянуть и одну платную программу - Affinity Photo. Несмотря на такую высокую стоимость, важно отметить, это единоразовая плата, а не подписка. К сожалению, бесплатной пробной версии нет, но за свои деньги вы получаете огромное количество инструментов и функций, позволяющих создавать практически любые цифровые фотоэффекты.

Affinity Photo подойдет продвинутым пользователям и профессионалам, которые хотят уйти от экосистемы Adobe. Она предлагает полноценную работу со слоями, возможность создания пользовательских кистей (помимо обширной библиотеки встроенных) и комплексную поддержку RAW-форматов, помимо всех стандартных функций, которые вы ожидаете найти.

Affinity Photo (фото: Lifehacker)