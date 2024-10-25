Топ-5 зірок, які не можуть встояти перед фастфудом

Ед Ширан і його пристрасть до піци

Почнемо з класики фастфуду - піца є улюбленою стравою багатьох, і Ед Ширан не виняток. Його не раз помічали за насолодою цією популярною стравою. Одне дослідження виявило, що в ресторанах швидкого харчування, де звучала пісня Еда Ширана "Shape of You", спостерігалося зростання продажів, особливо гамбургерів, десертів і гарнірів.

Ед Ширан (фото: instagram.com/teddysphotos)

Кріссі Тейген та її одержимість гамбургерами

Ще одна знаменитість у нашому списку, яка полюбляє фастфуд, - Кріссі Тейген, справжня фанатка гамбургерів і піци. Хоча вона переважно готує вдома, модель часто замовляє фастфуд із доставкою просто до дверей.

Кріссі написала кілька кулінарних книг, і хоча її дієта здебільшого залишається здоровою, модель тепер більше цінує задоволення від їжі, не переймаючись зайвими цифрами на вагах.

Кріссі Тейген (фото: instagram.com/chrissyteigen​​​​​​​)

Cardi B та її любов до картоплі фрі

Реперка та мама двох дітей Карді Бі, здається, обожнює все, від соковитих гамбургерів до хрусткої картоплі фрі. Це безперечно одні з найсмачніших ласощів, і, судячи з її вибору, Карді повністю погоджується.

Зірка навіть ділилася з шанувальниками своїми порадами, як зробити картоплю фрі ще смачнішою. На відміну від більшості, вона не додає кетчуп, а віддає перевагу солодкому доповненню, наприклад карамельному морозиву.

Cardi B (фото: instagram.com/iamcardib​​​​​​​)

Пост Мелоун і його улюблені курячі крильця

Пост Малоун найбільше любить курячі крильця, а саме ті, що подають у Raising Cane's. Репер настільки захоплений цим закладом, що після партнерства з Raising Cane's навіть відкрив власний ресторан.

Вирісши в Техасі, він часто обирав це місце для своїх улюблених замовлень: картопля фрі, два шматочки техаського тосту, чай з лимонадом і, звісно ж, чотири курячі ніжки.

Цю особливу комбінацію, відому як "The Posty Way", відвідувачі можуть замовити в ресторані, створеному самим артистом і великим фанатом швидкого харчування.

Пост Мелоун (фото: instagram.com/postmalone​​​​​​​)

Селена Гомес - велика шанувальниця McDonald's

Селена Гомес є великою шанувальницею McDonald's. Співачка любить мережу ресторанів швидкого харчування так сильно, що заради бургера вона навіть зробила зупинку під час зйомок реаліті-шоу з Джеймсом Корденом в 2016 році.

Селена Гомес (фото: instagram.com/selenagomez​​​​​​​)