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Топ-5 самых ярких подарков, которые принц Уильям делал Кейт Миддлтон

STYLERПерсоны    02.05.2020 - 14:20
Топ-5 самых ярких подарков, которые принц Уильям делал Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон и принц Уильям (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Кейт Миддлтон неоднократно получала от супруга невероятно дорогие подарки

Кейт Миддлтон и принц Уильям отпраздновали 29 апреля свою 9-ю годовщину брака. Супруг наверняка преподнес своей жене какое-то украшение в качестве подарка, ведь он считает, что для девушки лучше подарка и быть не может.

Первое ювелирное украшение Кейт получила от Уильяма еще в студенческие годы. Тогда он преподнес Миддлтон кольцо в викторианском стиле из розового золота, которое, помимо всего прочего, украшали два камня - гранат и жемчуг.

Позже Уильям подарил герцогине сапфировые серьги и серьги из 18-каратного золота с бриллиантами и зелеными аметистами от бренда Kiki McDonough. Со временем этот бренд стал любимым у герцогини.

Безымянный палец Кейт после свадьбы долгое время украшали два кольца - помолвочное с сапфиром и золотое обручальное. Однако вскоре появилось еще и третье, которое Кейт получила после рождения первенца - принца Джорджа.

На третью свадебную годовщину Уильям преподнес своей жене часы Cartier Ballon Bleu, стоимость которых составляет 5500 фунтов стерлингов. Аксессуар был дополнен сапфировыми камнями небольших размеров.

После рождения принцессы Шарлотты Уильям снова удивил приятным подарком герцогиню и подарил серьги, которые были сделаны брендом Kiki McDonough.

Видимо, принц Уильям согласен с утверждением, что лучшие друзья девушек - это бриллианты, а потому не особо заморачивается при выборе подарка для своей супруги.

Напомним, что 23 апреля сыну Кейт Миддлтон и принца Уильяма, принцу Луи, исполнилось 2 года. С возрастом малыш становиться все более похожим на старшего брата принца Джорджа.

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