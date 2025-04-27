Топ-5 продуктів для обіду, які сприяють зниженню ваги без зусиль

Авокадо

Що б ви не вибрали на обід - салат, бутерброд чи крупу - покладіть на них трохи авокадо (або гуакамоле). Цей кремово-зелений фрукт має великі переваги для здоров'я.

Дослідження показали, що вживання авокадо може відігравати важливу роль у зниженні артеріального тиску, покращенні когнітивних функцій, підтримці артерій чистими, сприяючи кишковим бактеріям, тим самим допомагаючи втраті ваги.

Авокадо містить такі антиоксиданти, як каротиноїди, вітаміни та жирні кислоти, а також інші рослинні сполуки, які можуть впливати на гормон голоду лептин, щоб допомогти бути насиченими та приборкати апетит, щоб уникнути надмірних перекусів.

Цільні злаки

Замініть очищене зерно (наприклад, білий хліб) на цільне зерно (наприклад, 100% цільнозерновий хліб). Цільнозернові містять більшу кількість клітковини, ніж рафіновані.

Достатнє споживання клітковини позитивно впливає на травлення та обмін речовин. Крім того, вибір цільного зерна замість очищеного може знизити ризик розвитку діабету або серцевих захворювань. Дослідники підкреслили важливість зосередження уваги на якості вуглеводів, а не на кількості.

Інші чудові джерела цільного зерна включають вівсянку, коричневий рис, ячмінь, фарро і навіть попкорн.

Салат ромен

На додаток до підтримки втрати ваги, салат ромен забезпечує користь для здоров’я, пов’язану зі шкірою та зором. В дослідженні, де фрукти та овочі перевіряли на їх потенціал для контролю ваги, перше місце посіла листова зелень.

Салат ромен містить клітковину та має низький глікемічне навантаження, що сприяє ситості та контролює рівень цукру в крові.

Яблука

Це одні із п’яти найкращих фруктів для схуднення. У яблуках також багато антиоксидантів - сполук, які відіграють важливу роль у профілактиці хронічних захворювань.

Нарізані тонкими скибочками яблука також чудово доповнюють салат і додають природного солодкого хрускоту.

Молочні продукти

Всупереч поширеній думці, молочні продукти можуть бути ще одним ідеальним продуктом, якщо ви хочете схуднути. Дослідження показало, що вживання молочних продуктів у довгостроковій перспективі пов’язано зі змінами в складі тіла - головним чином зі зменшенням жиру та збільшенням м’язової маси.

Кисломолочні продукти, в основному сир і йогурт, були пов'язані зі зниженням ризику серцевих захворювань та інсультів. Щобільше, якщо вам не вистачає кальцію, молочні продукти є чудовим джерелом цього мінералу, який зміцнює кістки.

Щоденне включення різноманітних поживних продуктів у раціон є найкращим вибором для здорової та стійкої втрати ваги.