Топ-5 продуктів, які не варто споживати українкам

Солодкі газовані напої

Газовані напої містять величезну кількість цукру, який сприяє набору зайвої ваги та підвищує ризик розвитку діабету. До того ж вони вимивають кальцій з організму, що особливо небезпечно для жінок через ризик остеопорозу.

Напівфабрикати та ковбасні вироби

Сосиски, ковбаси та інші напівфабрикати багаті на трансжири, натрій і консерванти. Такі продукти можуть порушувати обмін речовин, викликати затримку рідини в організмі та підвищувати ризик серцево-судинних захворювань.

Рафіновані вуглеводи

Продукти з білого борошна (хліб, випічка, макарони) швидко підвищують рівень цукру в крові, що призводить до коливань інсуліну. Це може негативно впливати на гормональний фон і сприяти набору ваги.

Жінкам краще відмовитися від фаст фуду (фото: Getty Images)

Продукти з високим вмістом солі

Чіпси, солоні горішки, консерви та готові соуси — джерела надмірної кількості солі. Надлишок натрію викликає затримку рідини, що може призводити до набряків і підвищення артеріального тиску.

Алкогольні напої

Часте споживання алкоголю може негативно впливати на печінку, шкіру та гормональний баланс. Крім того, алкоголь містить багато "порожніх" калорій, які сприяють набору ваги.

Що їсти натомість некорисної їжі?

Експерти радять обирати натуральні продукти: більше овочів, фруктів, цільнозернових круп, бобових, риби та корисних жирів. Збалансований раціон допоможе жінкам залишатися здоровими та активними.

Відмова від шкідливих продуктів не лише покращить фізичний стан, але й сприятиме довголіттю та гарному самопочуттю.