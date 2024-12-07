5 продуктів, які уповільнять старіння та появу зморшок, краще за ботокс
Лікар повідомила, що додавання п’яти конкретних продуктів у ваш раціон може стати секретом молодості шкіри із завидним блиском навіть у суворі зимові місяці.
Що саме треба включити в раціон, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok врача Кеяна Емаміан.
Які продукти запобігають зморшкам та уповільнюють старіння
Естетичний лікар Кеяна Емаміан наголосила на важливості дієти з високим вмістом поживних речовин для боротьби із зимовим холодом на нашій шкірі.
"Дієта, багата поживними речовинами, може змінити ситуацію протягом зими. Є кілька потужних продуктів, які можуть захистити вашу шкіру від сухості, підвищити зволоження та сприяти сяючому сяйву навіть у найхолодніші місяці", - сказала вона.
Очолює її список суперпродуктів, які рятують шкіру, авокадо.
Воно багате мононенасиченими жирами, які допомагають утримувати зволоження та підтримувати еластичність шкіри. Авокадо також є фантастичним джерелом вітаміну Е, антиоксиданту, який захищає від пошкодження вільними радикалами та підтримує гладкий, сяючий колір обличчя.
Ягоди займають друге місце в рекомендаціях завдяки високому вмісту антиоксидантів. Чорниця, полуниця та малина не тільки смачні, але й рятують шкіру.
Ягоди багаті вітаміном С, який необхідний для виробництва колагену. Колаген - це білок, який відповідає за збереження пружності та молодості шкіри, і регулярне вживання ягід може зменшити появу зморшок і тьмяності.
Для боротьби з сухою шкірою, що лущиться, як правило, у холодні місяці, доктор Емаміан рекомендує жирну рибу через вміст омега-3.
Омега-3 зміцнюють шкірний бар’єр, утримуючи вологу та зменшуючи запалення. Вони особливо корисні для боротьби з зимовою сухістю та лущенням шкіри.
Експерт пропонує їсти жирну рибу, як-от лосось або скумбрію, двічі на тиждень, щоб досягти найкращих результатів.
Лікар Емаміан також заохочує споживання темної листової зелені, такої як капуста, шпинат і мангольд для здоров’я шкіри.
Річ у тому, що листова зелень багата на вітаміни А і С, які сприяють відновленню та відновленню шкіри.
Вітамін А сприяє оновленню клітин, надаючи вам яскравішого кольору обличчя, а вітамін С стимулює вироблення колагену та допомагає уникнути гіперпігментації.
Для легкого сяйва взимку вона рекомендує кидати жменю цієї поживної зелені в супи, рагу або смузі.
Нарешті, горіхи та насіння є найкращим вибором через їх зволожуючі та захисні властивості.
Мигдаль, волоські горіхи, насіння чіа та насіння льону багаті вітаміном Е, цинком і незамінними жирними кислотами, які допомагають заспокоїти суху, подразнену шкіру та підвищити еластичність.
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