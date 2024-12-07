5 продуктів, які уповільнять старіння та появу зморшок, краще за ботокс

Лікар повідомила, що додавання п’яти конкретних продуктів у ваш раціон може стати секретом молодості шкіри із завидним блиском навіть у суворі зимові місяці.

Що саме треба включити в раціон, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok врача Кеяна Емаміан.

Які продукти запобігають зморшкам та уповільнюють старіння

Естетичний лікар Кеяна Емаміан наголосила на важливості дієти з високим вмістом поживних речовин для боротьби із зимовим холодом на нашій шкірі.

"Дієта, багата поживними речовинами, може змінити ситуацію протягом зими. Є кілька потужних продуктів, які можуть захистити вашу шкіру від сухості, підвищити зволоження та сприяти сяючому сяйву навіть у найхолодніші місяці", - сказала вона.

Очолює її список суперпродуктів, які рятують шкіру, авокадо.

Воно багате мононенасиченими жирами, які допомагають утримувати зволоження та підтримувати еластичність шкіри. Авокадо також є фантастичним джерелом вітаміну Е, антиоксиданту, який захищає від пошкодження вільними радикалами та підтримує гладкий, сяючий колір обличчя.

Ягоди займають друге місце в рекомендаціях завдяки високому вмісту антиоксидантів. Чорниця, полуниця та малина не тільки смачні, але й рятують шкіру.

Ягоди багаті вітаміном С, який необхідний для виробництва колагену. Колаген - це білок, який відповідає за збереження пружності та молодості шкіри, і регулярне вживання ягід може зменшити появу зморшок і тьмяності.

Для боротьби з сухою шкірою, що лущиться, як правило, у холодні місяці, доктор Емаміан рекомендує жирну рибу через вміст омега-3.

Омега-3 зміцнюють шкірний бар’єр, утримуючи вологу та зменшуючи запалення. Вони особливо корисні для боротьби з зимовою сухістю та лущенням шкіри.

Експерт пропонує їсти жирну рибу, як-от лосось або скумбрію, двічі на тиждень, щоб досягти найкращих результатів.

Лікар Емаміан також заохочує споживання темної листової зелені, такої як капуста, шпинат і мангольд для здоров’я шкіри.

Річ у тому, що листова зелень багата на вітаміни А і С, які сприяють відновленню та відновленню шкіри.

Вітамін А сприяє оновленню клітин, надаючи вам яскравішого кольору обличчя, а вітамін С стимулює вироблення колагену та допомагає уникнути гіперпігментації.

Для легкого сяйва взимку вона рекомендує кидати жменю цієї поживної зелені в супи, рагу або смузі.

Нарешті, горіхи та насіння є найкращим вибором через їх зволожуючі та захисні властивості.

Мигдаль, волоські горіхи, насіння чіа та насіння льону багаті вітаміном Е, цинком і незамінними жирними кислотами, які допомагають заспокоїти суху, подразнену шкіру та підвищити еластичність.