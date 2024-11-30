Топ-5 продуктів, які необхідно їсти кожній жінці

Правильне харчування - це основа здоров’я, особливо для жінок, чий організм має унікальні потреби на різних етапах життя: від підтримки гормонального балансу до зміцнення кісток і турботи про шкіру. Щоб почуватися енергійно, виглядати чудово та запобігти багатьом хворобам, варто включити до раціону продукти, які забезпечують організм важливими поживними речовинами.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які п’ять основних продуктів мають бути у меню кожної жінки.
Жирна риба багата на омега-3 жирні кислоти, які необхідні для здоров’я серця, мозку та шкіри. Для жінок це особливо важливо, оскільки омега-3 допомагають зменшити симптоми передменструального синдрому (ПМС) і підтримують еластичність шкіри.
Чому це важливо?
Достатньо 2-3 порцій жирної риби на тиждень.
Горіхи та жирна риба мають бути в раціоні жінки (freepik.com)
Мигдаль, волоські горіхи, насіння льону або чіа - справжні суперфуди для жінок. Вони багаті на вітамін Е, магній та антиоксиданти, які борються зі старінням і підтримують гормональний баланс.
Чому це важливо?
Додавайте горіхи та насіння до салатів, каш чи їжте як перекус (порція — 20–30 г на день).
Зелень є джерелом фолієвої кислоти, кальцію, заліза та клітковини. Фолієва кислота особливо важлива для жінок, які планують вагітність, оскільки вона сприяє правильному розвитку плода.
Чому це важливо?
Додавайте зелень до салатів, смузі або як гарнір до основних страв.
Ягоди - це природний антиоксидантний коктейль, який бореться з вільними радикалами, що викликають старіння. Вони також допомагають підтримувати здоров’я сечовивідної системи, що є важливим для жінок.
Чому це важливо?
Їжте ягоди свіжими, додавайте до вівсянки чи йогурту або використовуйте для приготування корисних десертів.
Молоко, йогурт, сир або їх рослинні аналоги (наприклад, мигдальне чи соєве молоко) забезпечують організм кальцієм і вітаміном D, необхідними для здоров’я кісток. Особливо це актуально для жінок після 40 років, коли ризик остеопорозу зростає.
Чому це важливо?
Щоденно вживайте 2-3 порції молочних продуктів або їх замінників.
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В матеріалі використані такі джерела - Eat this, not that, WomensHealth, Shape.