Топ-5 продуктов, которые необходимо есть каждой женщине

Правильное питание - это основа здоровья, особенно для женщин, чей организм имеет уникальные потребности на разных этапах жизни: от поддержки гормонального баланса до укрепления костей и заботы о коже. Чтобы чувствовать себя энергично, выглядеть прекрасно и предотвратить многие болезни, следует включить в рацион продукты, которые обеспечивают организм важными питательными веществами.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие пять основных продуктов должно быть в меню каждой женщины.
Жирная рыба богата омега-3 жирными кислотами, которые необходимы для здоровья сердца, мозга и кожи.
Почему это важно?
Достаточно 2-3 порций жирной рыбы в неделю.
Орехи и жирная рыба должны быть в рационе женщины (freepik.com)
Миндаль, грецкие орехи, семена льна или чиа - настоящие суперфуды для женщин. Они богаты витамином Е, магнием и антиоксидантами, которые борются со старением и поддерживают гормональный баланс.
Почему это важно?
Добавляйте орехи и семена в салаты, каши или ешьте как перекус (порция - 20-30 г в день).
Зелень является источником фолиевой кислоты, кальция, железа и клетчатки. Фолиевая кислота особенно важна для женщин, планирующих беременность, поскольку она способствует правильному развитию плода.
Почему это важно?
Добавляйте зелень в салаты, смузи или как гарнир к основным блюдам.
Ягоды - это природный антиоксидантный коктейль, который борется со свободными радикалами, вызывающими старение. Они также помогают поддерживать здоровье мочевыводящей системы, что важно для женщин.
Почему это важно?
Ешьте ягоды свежими, добавляйте к овсянке или йогурту или используйте для приготовления полезных десертов.
Молоко, йогурт, сыр или их растительные аналоги (например, миндальное или соевое молоко) снабжают организм кальцием и витамином D, необходимыми для здоровья костей. Особенно это актуально для женщин после 40 лет, когда риск остеопороза возрастает.
Почему это важно?
Ежедневно употребляйте 2-3 порции молочных продуктов или их заменителей.
Ранее мы рассказывали о 5 продуктах на завтрак снизят ваше давление и придадут бодрости.
Узнайте, какой тип хлеба, с которым можно похудеть и снизить холестерин.
В материале использованы такие источники - Eat this, not that, WomensHealth, Shape.