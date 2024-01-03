5 фільмів, які допоможуть відчути магію новорічних свят

Чотири Різдва

Кейт і Бред разом вже декілька років, вони кохають одне одного і чудово проводять час. Але ніколи не обговорюють сім’ю: бо травмовані розлученням своїх батьків.

І ось якось на Різдво закохана парочка скасовує відпочинок на островах через туман, а замість цього вирушає до своїх батьків… Але на Кейт і Бреда очікує цілих чотири Різдва - з кожним із батьків. Вони навіть не уявляють, що після цих родинних посиденьок переглянуть своє ставлення до сімейних цінностей і, можливо, спробують створити свою родину…

Новорічна зміна

Напередодні Нового року лейтенант поліції Остап Мазур намагається розплутати дивне самогубство, а його напарником стає майбутній тесть, капітан Юрій Богданович Коваленко, який не вважає хлопця гідним своєї доньки Лани. А тим часом дівчина Лана йде на благодійний концерт, щоб зібрати кошти на підтримку ЗСУ, але разом з іншими людьми вона опиняється в заручниках у російських диверсантів, що планують теракт.

Остапу і Богданичу доведеться порозумітися, щоб врятувати столицю, новорічне свято та людей. Також їм допомагатиме чарівний розумний пухнастик - пес породи самоїд на прізвисько Щедрик. Але чи примиряться чоловіки, чи зможуть протистояти диверсантам? Невдовзі дізнаємося.

Щасливого Різдва

Катаріна, або Кейт, працює "ельфом" у різдвяному магазині Лондона, але в її житті так мало радощів. Робота їй набридла, з друзями вона постійно свариться, з родичами майже не підтримує контакт. Кейт розуміє, що скоріше за все проблема - в ній самій, але не знає, як все це розв’язати. Але одного разу напередодні Різдва дівчина знайомиться з хлопцем Томом, що запрошує її на прогулянку вулицями старого Лондона. Кейт закохується, і в її житті відбуваються справжні дива…

Міцний горішок

Цей фільм вже став кінокласикою, але кожного Різдва люди з задоволенням дивляться, як один нью-йоркський коп напередодні Різдва кидається визволяти свою дружину та інших людей від терористів. І хоча сили не рівні, поліцейський Джон МакКлейн все одно виконує свою роботу - ще й так досконало, що лиходії неодноразово пожаліють, що зв’язалися з цим небезпечним хлопцем!

Старий Новий рік

Фільм містить вісім коротких сюжетів про сучасних мешканців Нью-Йорку. Напередодні Нового року вони перетинаються одне з одним: в кожного - купа справ і власних проблем, кожен з них намагається їх вирішити, і планує подальше життя. Проте з кимось із героїв дійсно трапиться справжнє диво, а до когось прийде любов… Дива трапляються, треба просто в них вірити і… більш ретельно готувати!