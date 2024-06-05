Топ-5 незамінних у побуті приладів, які можуть працювати без розетки

У сучасному світі наявність побутової техніки, що працює незалежно від розеток, може стати справжнім порятунком. Незалежно від того, чи стикаєтеся ви з перебоями електроенергії, подорожуєте або просто потребуєте більшої гнучкості, такі прилади допоможуть почуватися комфортно.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про побутові прилади, які зможуть працювати без розетки під час вимкнення електроенергії.
Фен на батарейках дозволяє укладати волосся у будь-якому місці та у будь-який час. Він ідеально підходить для подорожей, кемпінгу та ситуацій, коли доступ до електромережі обмежений.
Ключові особливості
Бездротовий фен A7005 5 000 mAh
Вентилятори на батарейках просто необхідні, щоб створювати прохолоду в спекотні дні, особливо під час відключення електроенергії або на вулиці.
Ключові особливості
O2COOL Treva відомий своїм потужним потоком повітря та тривалим часом автономної роботи
Бездротові пилососи забезпечують гнучкість прибирання будь-якої частини будинку без потреби шукати розетку. Вони особливо корисні для прибирання сходів, автомобілів та важкодоступних місць.
Ключові особливості
Dyson V11 Torque Drive забезпечує потужне всмоктування та до 60 хвилин автономної роботи
Портативна електростанція, по суті, є великою батареєю, яка може живити різні побутові прилади. Вона життєво необхідна під час відключення електроенергії, поїздок на природу або в будь-якій ситуації, коли вам потрібне надійне джерело живлення.
Ключові особливості
Jackery Explorer 1000 відома своєю великою ємністю та універсальністю, яка підходить для живлення всього
Світлодіодні ліхтарі на батарейках необхідні для освітлення під час вимкнення електроенергії, на вулиці або в місцях без електрики.
Ключові особливості
Налобний ліхтар Vont LED високо цінується за яскравість, час автономної роботи та компактний дизайн
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Під час підготовки матеріалу використовувалися такі джерела: TechRadar, Wirecutter, Consumer Reports, Lifehacker.