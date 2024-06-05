Топ-5 незаменимых в быту приборов, которые могут работать без розетки

В современном мире наличие бытовой техники, работающей независимо от розеток, может стать настоящим спасением. Независимо от того, сталкиваетесь ли вы с перебоями электроэнергии, путешествуете или просто нуждаетесь в большей гибкости, такие приборы помогут чувствовать себя комфортно.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о бытовых приборах, которые смогут работать без розетки во время отключений электроэнергии.
Фен на батарейках позволяет укладывать волосы в любом месте и в любое время. Он идеально подходит для путешествий, кемпинга или ситуаций, когда доступ к электросети ограничен.
Ключевые особенности
Беспроводной фен A7005 5 000 mAh
Вентиляторы на батарейках просто необходимы, чтобы создавать прохладу в жаркие дни, особенно во время отключений электроэнергии или на улице.
Ключевые особенности
O2COOL Treva известен своим мощным потоком воздуха и длительным временем автономной работы
Беспроводные пылесосы обеспечивают гибкость уборки любой части дома без необходимости искать розетку. Они особенно полезны для уборки лестниц, автомобилей и труднодоступных мест.
Ключевые особенности
Dyson V11 Torque Drive обеспечивает мощное всасывание и до 60 минут автономной работы
Портативная электростанция, по сути, представляет собой большую батарею, которая может питать различные бытовые приборы. Она жизненно необходима во время отключений электроэнергии, поездок на природу или в любой ситуации, когда вам нужен надежный источник питания.
Ключевые особенности
Jackery Explorer 1000 известна своей большой емкостью и универсальностью, которая подходит для питания всего
Светодиодные фонари на батарейках необходимы для освещения во время отключений электроэнергии, на улице или в местах без электричества.
Ключевые особенности
Налобный фонарь Vont LED высоко ценится за яркость, время автономной работы и компактный дизайн
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При подготовке материала использовались следующие источники: TechRadar, Wirecutter, Consumer Reports, Lifehacker.