Топ-5 найгірших модних дієт усіх часів

Дієта та дієтичне харчування - це супутники людей, які хочуть схуднути та просто піклуються про своє здоров'я. Лікарі попереджають, що іноді таке харчування може нанести шкоду.

Які дієти найгірші для схуднення і здоров'я - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Найгірші дієти для схуднення

Палео-дієта

Палео-дієта виявилася популярною серед багатьох дієт. Її розробники обіцяють - якщо ми будемо харчуватися, як печерні люди, ми будемо здоровішими в довгостроковій перспективі.

Палео дієта не робить нас здоровішими (фото: freepik.com)

Але немає твердих наукових доказів, які б підтверджували твердження про те, що палеохарчування має значні переваги для здоров’я.

Що дозволено:

М'ясо

Яйця

Птиця

Риба

Фрукти

Овочі (крім помідорів, картоплі та баклажанів)

Горіхи

Насіння

Що заборонено:

Зернові та бобові

Молоко (та молочні продукти)

Рафінований/доданий цукор

Висока кількість омега-6, рафінована або гідрогенізована рослинна олія

Пасльонові овочі, такі як помідори, картопля та баклажани

Додана сіль

Кава та алкоголь

Проблема палеодієти полягає в тому, що вона виключає багато поживних елементів, які корисні для вас, як-от молочні продукти, зернові та бобові.

Ті, хто дотримується палеолітичої дієти, звинувачують сільське господарство та вуглеводи в погіршенні здоров’я та ожирінні, тому рекомендують уникати їх.

Дослідження, проведене у 2021 році, показало те, що багато з нас уже знали, що мала фізична активність частково пов’язана зі збільшенням сидячої роботи.

Кето-дієта

Подібно до палео-дієти, кетогенна/кето-дієта передбачає обмеження вуглеводів.

У новому дослідженні, опублікованому в Cell Reports Medicine, виявлено, що:

у людей, які дотримувалися кето-дієти, спостерігалося зменшення різноманітності мікробіома кишківника та підвищення загального рівня холестерину;

у тих, хто просто дотримувався дієти з низьким вмістом цукру, вплив на мікробіом був меншим, а також знижувався рівень "поганого" холестерину.

Кето-дієту часто асоціюють з ефективною втратою ваги та покращенням рівня цукру в крові завдяки високому споживанню жирів і низькому споживанню вуглеводів. Однак експерти застерігають, що таке харчування може мати непередбачувані наслідки для серця та кишківника у довгостроковій перспективі.

Кето дієта не корисна для організму (фото: freepik.com)

Окрім цього шкода кето-дієти ще й полягає у низькому вмісті клітковини в раціоні. За словами лікарів, це шкідливо не лише для серця, а й для кишківника. По-перше, розчинна клітковина корисна для зниження рівня “поганого” холестерину. А по-друге, це псує мікробіом кишківника, зменшує його різноманіття, через що можуть з’явитись проблеми з травленням та навіть проблеми зі шкірою.

Печивна дієта

Багато років тому один американський лікар вийшов на ринок із дієтою з печивом, однією з найбільш модних дієт усіх часів.

Ідея була в тому, що ви купуєте його печиво, яке містить білок і клітковину, і це те, що ви їсте найбільше на початку дієти. Але не має сенсу таке робити, краще дотримуватися збалансованого харчування самотужки!

Дієта з яблучним оцтом

Дієта з яблучним оцтом передбачає прийом 1-2 столових ложок (15-30 мл) яблучного оцту на день, змішаного з водою для схуднення. Дозу слід розподілити протягом 24-годинного періоду, потенційно вживаючи розведену дозу безпосередньо перед їжею.

Отже, це працює? Звичайно ні. Величезний огляд вивчив твердження дієти про втрату ваги та не знайшов нічого суттєвого для звіту. Нам також кажуть, що дієта корисна для нашого здоров’я, але доказів на підтвердження цього також немає.

Це просто ще одна модна дієта, від якої варто уникати.

Повітряна дієта

Дієта з Франції, також відома як дієта віртуального харчування. Люди сідали і вдавали, що їдять їжу, яку вони хотіли б. Вони уявляли, що нюхають, жують і намагаються переконати себе, що з’їли.

Але все, що вони насправді їли - це солоний суп. Таким чином, вони втрачають необхідні поживні речовини і в основному просто руйнують своє здоров’я.