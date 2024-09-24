Топ-5 худших модных диет всех времен

Диета и диетическое питание - это спутники людей, которые хотят похудеть и просто заботятся о своем здоровье. Врачи предупреждают, что иногда такое питание может нанести вред.

Худшие диеты для похудения

Палео-диета

Палео-диета оказалась популярна среди многих диет. Ее разработчики обещают - если мы будем питаться, как пещерные люди, мы будем здоровее в долгосрочной перспективе.

Палео диета не делает нас здоровее (фото: freepik.com)

Но нет твердых научных доказательств, подтверждающих утверждение о том, что палеопитание имеет значительные преимущества для здоровья.

Что разрешено:

Мясо

Яйца

Птица

Рыба

Фрукты

Овощи (кроме помидоров, картофеля и баклажанов)

Орехи

Семена

Что запрещено:

Зерновые и бобовые

Молоко (и молочные продукты)

Рафинированный/добавленный сахар

Высокое количество омега-6, рафинированное или гидрогенизированное растительное масло

Пасленовые овощи, такие как помидоры, картофель и баклажаны

Добавлена соль

Кофе и алкоголь

Проблема палеодиеты заключается в том, что она исключает много питательных элементов, которые полезны для вас, таких как молочные продукты, зерновые и бобовые.

Те, кто соблюдает палеолитическую диету, обвиняют сельское хозяйство и углеводы в ухудшении здоровья и ожирении, поэтому рекомендуют избегать их.

Исследование, проведенное в 2021 году, показало, что многие из нас уже знали, что малая физическая активность частично связана с увеличением сидячей работы.

Кето-диета

Подобно палео-диете, кетогенная/кето-диета предполагает ограничение углеводов.

В новом исследовании, опубликованном в Cell Reports Medicine, обнаружено, что:

у людей, придерживавшихся кето-диеты, наблюдалось уменьшение разнообразия микробиома кишечника и повышение общего уровня холестерина;

у тех, кто просто соблюдал диету с низким содержанием сахара, влияние на микробиом было меньше, а также снижался уровень "плохого" холестерина.

Кето-диету часто ассоциируют с эффективной потерей веса и улучшением уровня сахара в крови благодаря высокому потреблению жиров и низкому потреблению углеводов. Однако эксперты предостерегают, что такое питание может иметь непредсказуемые последствия для сердца и кишечника в долгосрочной перспективе.

Диета не полезна для организма (фото: freepik.com)

Кроме этого, вред кето-диеты еще и заключается в низком содержании клетчатки в рационе. По словам врачей, это вредно не только сердцу, но и кишечнику. Во-первых, растворимая клетчатка полезна для снижения уровня "плохого" холестерина. А во-вторых, это портит микробиом кишечника, уменьшает его разнообразие, из-за чего могут возникнуть проблемы с пищеварением и даже проблемы с кожей.

Диета с печеньем

Много лет назад один американский врач вышел на рынок с диетой с печеньем, одной из самых модных диет всех времен.

Идея была в том, что вы покупаете его печенье, содержащее белок и клетчатку, и это то, что вы едите больше всего в начале диеты. Но нет смысла такое делать, лучше придерживаться сбалансированного питания самостоятельно!

Диета с яблочным уксусом

Диета с яблочным уксусом подразумевает прием 1-2 столовых ложек (15-30 мл) яблочного уксуса в день, смешанного с водой для похудения. Дозу следует распределить в течение 24-часового периода, потенциально принимая разведенную дозу непосредственно перед едой.

Итак, это работает? Конечно, нет. Огромный обзор изучил утверждение диеты о потере веса и не нашел ничего существенного для отчета. Нам также говорят, что диета полезна для нашего здоровья, но доказательств этого подтверждения также нет.

Это просто еще одна модная диета, от которой следует избегать.

Воздушная диета

Диета из Франции также известна как диета виртуального питания. Люди садились и делали вид, что едят пищу, которую они хотели бы. Они воображали, что нюхают, жуют и пытаются убедить себя, что съели.

Но все, что они на самом деле ели - это соленый суп. Таким образом они теряют необходимые питательные вещества и в основном просто разрушают свое здоровье.