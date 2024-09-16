Користь чи зло? Дієтолог розповів всю правду про макарони та схуднення

Макарони, які часто називають пастою, є символом італійської кухні. Від тальятелле до равіолі, вони мають мільйони шанувальників по всьому світу. Існує понад 600 видів пасти, а кількість рецептів її приготування, мабуть, просто не підлягає обчисленню.

Чи корисні макарони для організму, пояснює РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку дієтолога Олега Швеця.

Що треба знати про макарони

Середземноморська дієта, одна з найздоровіших моделей харчування, обов'язково включає макарони. Поєднання макаронів з овочами, рибою та домашніми соусами робить страву не тільки смачною, але й корисною.

В Україні макарони стали частиною меню ще до того, як слово "паста" стало популярним у кулінарії. Наші мами і бабусі завжди вміли готувати смачні та корисні страви з макаронів, навіть у часи, коли вибір продуктів був обмежений.

Головні переваги макаронів

Ключовий компонент здорового харчування

Макарони виготовляються з зерна, яке є однією з основних груп корисних продуктів. Вони є чудовим джерелом енергії, а макарони з цільного зерна додатково забезпечують клітковину, яка сприяє здоров'ю шлунка і допомагає знижувати рівень холестерину.

Тривале насичення

Макарони є ситними і можуть надовго вгамувати голод.

Зниження ризику раку

Цільнозернові макарони корисні для здоров'я. Наукові дослідження показують, що їх споживання може бути асоційоване з меншим ризиком деяких видів раку, зокрема раку шлунка та товстої кишки.

Допомагають схуднути

Незважаючи на репутацію через високий вміст вуглеводів, дослідження показують, що помірне споживання макаронів не перешкоджає схудненню. Люди, які їли макарони як частину середземноморської дієти, мали нижчий індекс маси тіла і менше жиру на животі. Рецепт без зайвих калорій: макарони зі свіжими помідорами, часником, базиліком і краплею оливкової олії.

В них небагато солі

Занадто велика кількість солі може підвищити ризик серцевих захворювань, гіпертонії, діабету та інших проблем зі здоров'ям. Макарони самі по собі містять мало солі, але це може змінитися, якщо додати соуси з високим вмістом солі.

Контролюють рівень цукру в крові

Глікемічний індекс (ГІ) показує, як швидко продукти підвищують рівень глюкози в крові. Продукти з низьким ГІ, як макарони, асоціюються з меншим ризиком діабету та ожиріння. Важливо звертати увагу на супутні інгредієнти.

В них мало жиру

У порції макаронів, локшини чи спагеті міститься трохи більше ніж пів грама жиру. Звісно, якщо додати вершкове масло, сир чи оливкову олію, кількість жиру зросте. Гарний варіант — макарони з італійським соусом марінара (томати, часник, пряні трави).

Можуть довго зберігатися

Макаронні вироби мають тривалий термін зберігання і завжди можуть бути під рукою, коли зголодніли.

Бувають безглютенові

Попит на безглютенову пасту призвів до появи продуктів з кукурудзи, рису та кіноа. Спробуйте безглютенову пасту linguine pescatore з морепродуктами в томатному соусі, але без пармезану, оскільки італійці зазвичай не поєднують рибу з сиром.

Доступні

Основні інгредієнти макаронів - це борошно, вода, сіль і, можливо, трохи яєць є простими і недорогими. Макарони є відмінним способом забезпечити родину їжею без великих витрат.

Універсальні

Макарони можуть бути закускою, гарніром або основною стравою. Спробуйте гострий салат з макаронами, моцарелою, в’яленими помідорами та оливками.

Мають різні форми

Від краваток-метеликів до мушель, стрічок та трубочок - макарони доступні в безлічі форм, що дозволяє урізноманітнити вигляд вашої вечері навіть за обмеженого часу.

Легкі в приготуванні

Варити макарони потрібно лише кілька хвилин після закипання води. Якщо хочеться спробувати щось нове, приготуйтесь до качіо е пепе - спагеті з тертим сиром і чорним перцем за римським рецептом.