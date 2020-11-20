Топ-5 мест Киева с чистейшим воздухом: Троещина - в списке

Парк "Феофания" в Киеве (фото: instagram.com/wwwhitewing)

В Киеве есть районы с чистым воздухом

Недавно Киев вошел в тройку мировых городов с самым грязным воздухом. Одними из основных причин, почему столица Украины оказалась в этом антирейтинге, эксперты называют большое количество автотранспорта и деятельность промышленных предприятий. Но есть ли экологически чистые места в Киеве?

Да, есть. Председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам экологической политики Константин Яловой составил топ-5 локаций столицы, где всегда чистый воздух.

Районы Киева с самым чистым воздухом

Теремки

Спальный микрорайон на окраине Голосеевского парка славится своими "зелеными легкими", рядом - огромный лес, ВДНГ, парк "Феофания" и Национальный музей архитектуры и быта. Из-за всего этого здесь сравнительно чисто.

Гидропарк

Огромная зеленая зона посреди Днепра всегда характеризуется низким уровнем загрязненности воздуха. В ежемесячных отчетах ЦГО имени Срезневского он традиционно считается чистейшей локацией города. Это и не удивительно - здесь нет жилой и промышленной застройки, повсюду рекреационные зоны с пляжами.

Троещина

Несмотря на значительную жилую застройку считается одной из самых чистых локаций столицы. Близость к Днепру и Броварским лесам делают свое дело. В последние годы здесь обустроили десяток парков. Осталось только свести метро, потому что огромный поток транспорта с Троещины загрязняет соседние районы города.

Виноградарь

Этот массив на севере города известен большим количеством лесов и парков. Традиционно, он один из самых чистых в Киеве. Однако, в последние годы здесь ведется строительство новых спальных районов и ТРЦ, а количество зеленых зон неуклонно уменьшается. Существует опасность, что после достройки двух станций метро девелоперы захотят возвести здесь большое количество ЖК.

Кроме того, эксперт считает, что кристально чистый воздух и в Пуще-Водице, что в Оболонском районе.

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