5 кращих продуктів, які мають бути на столі кожного українця. Вони дешеві і прості

Варені курячі яйця

Цей український продукт має практично всі амінокислоти і вітаміни. Також яйця мають корисний холестерин, з якого виробляються гормони.

Відварна гречка

В цій каші міститься дуже багато вітамінів і рослинних білків. Гречку варто їсти кілька разів на тиждень, щоб отримувати поживні речовини.

Зелене листя салату, капуста

Цей продукт, який можна виростити на городі чи навіть підвіконні, містить необхідну організму клітковину.

Капуста - давній український суперфуд, джерело клітковини. Вона дешева і дуже корисна.

Курина грудка і нежирна курятина

Куряче м’ясо вважається найкориснішим м’ясом серед інших. Крім того курятина дешевша, а отже й доступніша українцям

Волоський горіх

Важливо, щоб він був термічно необробленим і без плісняви. Цей горіх є одним з найдоступніших і вирощується в Україні.

Лікар радить вживати сезонні овочі і фрукти, які дешеві та корисні. Не зловживати алкоголем, кинути курити і помірно займатися спортом. Від цього залежить ваше здоров'я та довголіття.