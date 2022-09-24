Топ-5 корисних культур, які можна виростити на підвіконні

Цибуля

Цибулю можна проростити у воді або в горщику із землею - просто помістіть цибулини так, щоб хвостики ледь торкалися води. Коли з'явиться коріння - посадіть цибулини в ящики з ґрунтом.

На дно ящика покладіть керамзит або інший дренажний матеріал. А зверху насипте ґрунт. Ґрунт потрібно ущільнити та висадити цибулини, але не дуже глибоко. Потім цибулини треба полити та стежити за вологістю ґрунту постійно.

Петрушка

Насолоджуватися петрушкою можна цілий рік і доглядати її не так вже й складно. Найкраще посадити петрушку із насіння. Спочатку намочіть насіння та загорніть у вологу тканину або марлю. Залишіть на добу.

Потім опустіть насіння на 0,5 см у ґрунт, додайте ще трохи землі зверху. Коли з'являться сходи – поставте на підвіконня, тому що петрушка любить світло. Грядки потрібно прорідити, щоб між сходами було 3-4 см. Готова петрушка буде через 6 тижнів.

Кріп

Ще одна вітамінна зелень, яка чудово росте в домашніх умовах. Для кропу потрібний ґрунт легкий, з гумусом. Сіяти кріп можна раз на місяць, щоб збирання врожаю було регулярним. Висаджуйте в невелику ємність насіння і чекайте на сходи. Потім проріжте, щоб було 2-3 см між ними.

Кріп теж потрібно рясно поливати та використовувати рідкі добрива. Перша зелень для салату з'явиться вже за 3 тижні.

Взимку всю корисну зелень можна вирощувати на підвіконні (freepik com)

Рукола

Корисну руколу теж можна виростити на підвіконні. Ґрунт купіть для нього готовий - він повинен бути слабокислим. Рукола не дуже примхлива до світла, але температура для неї важлива - не менше +15 +18 градусів у приміщенні. Ще її потрібно постійно поливати.

Розсаду зробіть у склянці, дочекайтеся сходів і перемістіть у горщики чи ящики. Глибина посадки – 1-1,5 см. Через 3-5 днів будуть сходи й зростання буде швидким. Відстань у ящиках між кущиками має бути 20-40 см, а між рядами – 10-15 см.

Обскубувати листя з кущів потрібно часто - це допомагає руколі розростатися. Коли кущ досягне 10 см – він вважається дорослим.

Крес-салат

Такий салат вважається однією з найвибагливіших рослин для вирощування в будинку. Його можна вирощувати у пластикових пляшках, горщиках чи ящиках.

Насіння потрібно посіяти на глибину 0,5 см. Після появи сходів краще тримати горщики в тіні. А коли зійдуть перші паростки – поставте на освітлене місце.

До світла крес-салат не дуже вибагливий, температура – від +15 до +17 градусів. Важливо – при вирощуванні крес-салату потрібно зволожувати не лише ґрунт, а ще й листя, а також повітря.

Важливі поради щодо вирощування культур удома