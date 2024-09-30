Топ-5 каш, які продовжують молодість: поради дієтологів

Каші вже давно являються основою правильного харчування, а деякі з них сприяють довголіттю. Дієтологи запевняють, що такі продукти треба сміливо додавати в раціон.

Топ-5 каш для молодості

Амарант

На першому місті стоїть амарант. В ньому дуже багато білка. Як відомо, білок складається з амінокислот. Тому тарілка амарантової каші сприятиме синтезу білка в організмі, нормальній роботі печінки, підсилює її здатність очищувати організм від токсичних речовин.

Ця каша потрібна також для імунної системи, для утворення імунних клітин, антитіл та інших важливих молекул, посилює здатність організму протистояти вірусним інфекціям (за рахунок амінокислоти лізину). Також вона корисна для роботи серця, підвищення фертильності, при депресії (аспарагінова кислота). Ця крупа підвищує витривалість організму (амінокислота аланін).

Каша з амаранту дуже корисна (Скриншот)

В амаранті багато різної клітковини - від розчинної до нерозчинної, тому вона є хорошою їжею для кишкових бактерій, і звʼязує шкідливі продукти обміну речовин і не дає їм можливості потрапити в кров. До речі, в ньому багато калію та кальцію, тому вона сприяє "підсушуванню" тіла, виведенню зайвої рідини з організму.

Перлова каша

В основі перлової крупи - ячмінь. Ці зерна містять, крім клітковини, велику кількість білка - близько 15% в 100 г. У них також великий асортимент мінералів і вітамінів - калій, кальцій, залізо, фосфор, мідь, цинк, селен, вітаміни групи В, РР і Е.⁣⁣

Перловку ще називають "кашею краси", бо та містить амінокислоту лізин - речовину, необхідну для вироблення колагену. Саме лізин робить шкіру пружною, запобігає появі зморшок. А вітаміни В і Е в перловці допомагають зберегти здоровими нігті, волосся та шкіру.⁣

Перловку називають кашею молодості (фото: wikipedia.org)

Попри корисні властивості, перловку можна їсти не всім. Вона містить глютен, тому її не можна вживати при целіакії. Перлова крупа може викликати надмірне газоутворення, про це слід пам'ятати, якщо ви страждаєте розладом шлунково-кишкового тракту.

Пшоняна каша

Лікарі рекомендують включати пшоняну кашу в раціон, особливо для жінок та людей, які проживають в екологічно несприятливих районах. Пшоно сприяє боротьбі з ознаками старіння і допомагає виводити з організму токсини та важкі метали.

Якщо після новорічних свят вам важко повернутися до робочого ритму, зверніть увагу на пшоняну кашу. Це недорога крупа, яку легко знайти в будь-якому магазині, але вона є справжнім джерелом корисних речовин. Одна з важливих властивостей пшона полягає в тому, що воно виводить з організму залишки ліків, шлаки, токсини та важкі метали. Особливо корисним пшоно є для мешканців великих міст та регіонів із забрудненою екологією. Лікарі наполягають на тому, що така крупа повинна бути частиною їх щоденного раціону.

Пшоняна каша бореться з ознаками старіння (Скриншот)

Пшоно добре засвоюється організмом і рекомендується при захворюваннях серця, печінки, травної системи та діабеті. Воно допомагає профілактувати дисбактеріоз і відновлювати здорову мікрофлору шлунково-кишкового тракту. Пшоняна каша знижує рівень холестерину і зменшує ризик атеросклерозу, очищаючи судини. Вона багата на незамінні амінокислоти, вітаміни В1, В2, В5, РР, а також містить магній, калій, залізо, марганець, мідь, фтор і фосфор. Крім того, пшоно є багатим джерелом кремнію, важливого елемента для здоров'я кісток разом із кальцієм.

Пшенична каша

Наші предки вірили, що пшенична каша зміцнить здоров'я на довгі роки вперед. Тепер вчені точно знають, що в ній міститься велика кількість мікроелементів. Серед них є вітаміни груп В, А, Е і F. Також вона забезпечує організм калієм, кальцієм, магнієм, цинком, молібденом і фосфором. Не обійдеться і без клітковини, яка поліпшить роботу травної системи.

Пшенична каша дуже корисна для організму (Скриншот)

Гречана каша

Гречка має низький глікемічний індекс та сприяє зниженню цукру в крові. Особливо добре справиться з цим завданням зелена гречка. До того ж цю кашу варто їсти для профілактики діабету. Цинк, вітаміни А і В сприяють росту волосся та блиску. Кальцій покращує стан зубів, кісток і нігтів. Рутин забезпечує природний сонцезахист, а марганець поліпшить циркуляцію крові.