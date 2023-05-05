Топ-5 елементів, які необхідні жіночому організму: список від лікаря

Для повноцінного функціонування жіночого організму потрібен ряд вітамінів та мікроелементів. Якщо виникає їх дефіцит, то це відбивається на здоров'ї волосся, шкіри, нігтів й навіть може порушуватись робота життєво важливих органів.
Про те, які 5 елементів вкрай необхідні жінкам, розповіла дієтолог Світлана Павлюк на своїй сторінці в Instagram.
Цей головний помічник для жіночого організму. Він необхідний для волосся, нігтів, кісток, серця, повноцінної роботи мозку та здоров'я в цілому.
При його дефіциті потрібно приймати не менше 5000 одиниць дозування. Це визначають після здачі аналізу.
"Це найкраща подружка будь-якої жінки. Бажаєте мати чисту та сіяючу шкіру, блиск волосся і очей? Омега допоможе", - зазначає лікар.
Добове дозування не менше 1000 мг. Приймати можна протягом 3 місяців, тоді слід зробити перерву на 30 днів.
Він бере участь в синтезі колагену, захищає організм від старіння і є потужним імуностимулятором.
Цей мінерал необхідний жінкам особливо після 40 років. Тоді в організмі відбувається гормональна перебудова, тіло готується до нового етапу і знаходиться у стресі.
Саме у цьому білку криється секрет гарного волосся, міцних нігтів і відмінної шкіри. Бажано приймати його разом з вітаміном С.
"Усі ці вітаміни можна приймати разом, але в різний час доби, щось вранці, щось ввечері. Курс вітаміну С і магнію має тривати протягом місяця. Інші вітаміни слід приймати не менш як 3 місяці", - наголошує Павлюк.
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